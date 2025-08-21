Sant Joan de Vilatorrada recupera els seus renoms
Un grup de veïns, de la mà de l’ajuntament, ha anat rememorant, llistant, ressenyant i ubicant els «cal» del poble, més de 200, que ja es poden consultar en format digital i quedaran senyalitzats amb plaques de ceràmica
Són un ‘senat de la memòria’ amb profundes arrels santjoanenques. A la majoria de la desena d’integrants d’aquesta comissió els precedeixen com a mínim quatre generacions familiars lligades al poble. Per això són una font memorística i oral inesgotable i imprescindible per deixar constància per al present i el futur d’allò que no havia quedat escrit del passat de Sant Joan de Vilatorrada. En aquest cas, els noms i renoms populars de les cases. I ja en tenen ressenyats més de 200. Recordats, identificats, mínimament explicats, ubicats en el mapa urbà i consultables en format digital (a través de la web municipal). Un llarguíssim llistat de «Cal».
Cal Llauner, Ca la Teresina, Cal Castellà, Cal Refilat, Cal Quius, Cal Barber de Baix, Cal Manco, Cal Prim... I així fins a, actualment, un total de 212. Majoritàriament concentrats en el que va ser l’eix embrionari del nucli urbà santjoanenc. Sobretot a l’actual carrer Major (pas de l’antic camí ral), i en alguns dels vials perpendiculars que el connecten de nord a sud cap al pas del Cardener (carrer del Riu, Santa Eulàlia, Sant Pere...).
Estan convençuts que ara ja tenen ‘recuperat’ pràcticament el 100% d’aquests noms i renoms de tot el segle passat, que és quan realment Sant Joan es forma i creix com a poble, i perquè a partir de mitjan segle XX es va perdent aquesta pràctica identificativa de lligar cases amb noms populars.
És un treball que va començar fa més d’un any i que s’ha desenvolupat amb una trobada setmanal sistematitzada, però alhora, improvisada «pel munt d’anècdotes que van sorgint al voltant d’aquest exercici de recuperació cada cop que ens trobem».
La tasca va començar «recuperant i revisant llistes que algunes persones amb inquietuds personals ja havia elaborat des dels anys seixanta, per la por que aquests noms es perdessin», explica Montse Jové, regidora de Cultura i, d’alguna manera, coordinadora de la iniciativa. Els motors, però, són persones com la Pepeta Bacardit, a qui consideren una veritable enciclopèdia de la nomenclatura popular santjoanenca, i de les històries que se n’explicaven.
Aquelles llistes de punt de partida, amb un centenar de noms, s’han repassat, situat amb concreció en el mapa en el número actual (on en molts casos ja no hi ha la casa original). A partir d’aquest punt, l’exercici col·lectiu de memòria, resseguint carrers sobre el mapa, s’ha anat ampliant fins a més que duplicar-se. «Sobretot hem treballat recordant els noms que hi havia des del 1950 cap enrere», detallen. De fet, concreten que 200 anys enrere tot just hi havia 17 cases, ja que Sant Joan és un poble ‘jove’ que va créixer sobretot a partir de mitjan segle XIX.
Plaques de referència
Com a eines, s’ha treballat d'acord amb un mapa de l’any 1933, que es considera el primer plànol urbanístic del municipi. També amb les fotos aèries que aviadors americans van captar amb els seus vols a mitjans de la dècada dels 40 del segle passat. S’ha anat a fonts directes, com són descendents dels renoms recollits, per fer una identificació la més acurada possible quan sorgien dubtes. Tot plegat i sumat els ha servit per anar fent aquest recorregut de recuperació memorística.
Tot plegat no quedarà només en uns simples llistats actualitzats, sinó que s’ha anat una mica més enllà. D’entrada, com es deia a l’inici, tots aquests noms i renoms ja estan identificats, referenciats i ubicats en un mapa urbà i consultable en format digital a la web municipal. D’altra banda, tots aquests més de dos centenars de «Cal» quedaran senyalitzats sobre el terreny amb unes plaques de ceràmica que s’han creat específicament per a l’ocasió, on apareix el nom (o renom) corresponent i l’escut de Sant Joan de Vilatorrada. També es preveu crear alguns plafons amb codis QR explicatius per als edificis més singulars. La intenció és començar a col·locar-les durant les properes setmanes.
I encara es treballa perquè, de tot plegat, en sorgeixi un documental de quatre capítols de la memòria popular santjoanenca que reculli la vida a les fàbriques, l’escola, el lleure i les festes i el dia a dia.
El grup de memòria i recull el formen Josep Giralt, Pepeta Bacardit. Montse Jové (regidora de Cultura), Pere Rius, Marc Vilarmau, Josep Biosca, Isidre Casajoana, Miquel Riera, Josep Garcia (tècnic de l’ajuntament), Magda Català, Maria Àngels Comallonga, Fina Lizaga i Gemma Boix.
