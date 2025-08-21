Santpedor convoca una jornada divulgativa d'anellament científic a l’aiguamoll

L’Aiguamoll de la Bòbila i l’Ajuntament de Santpedor han organitzat conjuntament per a aquest diumenge 24 d'agost una jornada divulgativa d’anellament científic d’ocells que passen en aquest període per aquest singular paratge natural del Pla de Bages.

Es tracta d'una matinal que és oberta a tothom, amb la col·laboració de CORY’S, Investigació i Conservació de la Biodiversitat. La iniciativa vol oferir una oportunitat per conèixer espècies en migració, com per exemple el rossinyol.

L'activitat d'anellament científic es farà diumenge des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia, i hi pot assistir tothom qui ho desitgi de forma lliure en qualsevol moment.

Al llarg de les tres dècades que fa que es va restaurar l'Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor i que aquest s'ha convertit en un espai natural s'hi han registrat més de 200 espècies d'ocells diferents. Durant l'hivern hi pot haver entre 700 i 800 ocells de 60 espècies diferents, mentre que en les èpoques de migració (primavera i tardor) poden passar per l'aiguamoll fins a 20.000 ocells de fins a 100 espècies diferents cada any.

Per a l'activitat de diumenge es recomana portar gorra pel sol, cantimplora i roba còmode. Per a qualsevol dubte, es pot escriure prèviament al correu aiguamollbobila@gmail.com o a l'Instagram @aiguamollbobila.

