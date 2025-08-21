La superfície cremada a les comarques interiors en 45 anys és més gran que tot el Bages
Des de principis de 1980 els incendis han afectat unes 120.000 hectàrees forestals a les comarques que comprèn aquest diari, essent els incendis de Sant Mateu de Bages i Gargallà, el 1994, i el de Cardona i Aguilar de Segarra, el 1998, els més greus
En els darrers 45 anys, els incendis forestals han cremat a la Catalunya central una superfície superior al territori del Bages. L’àrea afectada des del primer de gener de 1980 és d’unes 120.000 hectàrees, una xifra que representa un 60% de la zona que ha estat cremada a Ourense, Zamora i Càceres pels grans incendis que porten actius durant una setmana, la qual supera les 200.000 hectàrees. A les comarques que cobreix aquest diari, des de principi d’aquest any han cremat menys hectàrees de la mitja dels darrers deu anys, de la mateixa manera que també s’han decretat menys focs.
Durant l’última dècada, el pitjor any que ha viscut la Catalunya central és el 2022, quan en total es van cremar 1.921,30 hectàrees. Bona part d’aquesta superfície, 1.697 hectàrees, responen a l’incendi del Pont de Vilomara que es va decretar el 17 de juliol i va obligar a evacuar centenars de veïns pel perill que suposava. Un altre dels anys que destaquen és el 2015, quan es van incendiar 1.087,39 hectàrees, la majoria a causa de l’incendi d’Òdena. El foc es va encendre el 26 de juliol, deu anys enrere, i va tenir afectacions als municipis d’Òdena, Castellolí i el Bruc, a l’Anoia, i Castellfollit del Boix i Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
Malgrat això, aquests es troben lluny dels pitjors focs que ha patit la regió en les darreres dècades. El més ferotge, que va cremar 45.000 hectàrees durant cinc dies i va deixar cinc morts, es va encendre el 4 de juliol de 1994 a partir de la unió de dos focs, l’un declarat a Sant Mateu de Bages i l’altre a Gargallà (Berguedà), en aquest últim cas per una línia de baixa tensió. Aquest foc va arrencar amb força i va afectar els termes municipals de Navàs, Viver i Serrateix, Montclar, Espunyola, Puig-reig, Casserres, Santa Maria de Merlès, Gironella, Sagàs, la Quar, Avià, Olvan i Lluçà.
El segon més destructiu va tenir lloc el 18 de juliol de 1998, entre Cardona i Aguilar de Segarra. En aquest cas, es va cremar una superfície d'unes 27.000 hectàrees durant quatre dies i es va saldar amb diversos ferits. L'incendi va assolir el seu gran abast després que dos focs, declarats l'un al Bages i l'altre a la Segarra, es convertissin en un de sol i arribessin fins al Solsonès. Va suposar una autèntica desgràcia per a molts propietaris forestals i pagesos que van veure com s'incendiaven les seves terres.
