Entrevista | Ricard Tomàs Alcalde d'Aguilar de Segarra
«A Aguilar de Segarra no es posa en dubte la vinculació amb el Bages»
Elegit en un procés de primàries obertes, assegura que «no tenia ànim de ser alcalde, sinó de servir al poble»
Ricard Tomàs (Manresa, 1956) viu a Aguilar de Segarra des del 1981 i, des de fa dos anys, n’és l’alcalde. Enginyer químic de professió, ara ja jubilat, després de treballar durant dècades a Aigües de Manresa, va arribar al municipi quan es va casar. Li havien proposat d’entrar a l’ajuntament, però no ho va fer fins que va jubilar-se i va tenir més temps «per dedicar al poble».
Per què va voler ser alcalde?
D'entrada, no em vaig presentar com a cap de llista, sinó que em vaig presentar per anar a la llista única. A Aguilar, fins fa poques eleccions, érem menys de 250 habitants i es feien llistes obertes. Ara es feien amb llistes tancades. En un poble de les dimensions d'Aguilar, no ens semblava lògic tenir dues llistes. I aleshores, l'equip de govern anterior va proposar de fer un procés semblant a les llistes obertes, previ a les eleccions, per elaborar una llista única. Alguns veïns ens vam presentar, es va fer una votació, i els set primers vam ser els regidors, i jo vaig ser el més votat i vaig ser alcalde.
Vostè volia quedar primer?
Jo em vaig apuntar a la llista. Vaig sortir el número 1 per un vot, fregant el pal. Si hagués sortit regidor, hauria fet de regidor. No tenia ànim de ser alcalde, sinó de servir al poble.
Com es gestiona un equip de govern fet per un procés de llistes obertes? Hi ha diferències?
És més complicat de gestionar, perquè no venim tots del mateix lloc, no havíem consensuat maneres de treballar i, per tant, ho hem d'anar fent dia rere dia. No tenim un partit a darrere, que té unes pautes. Tenim bona relació entre els regidors, però això no vol dir que tots veiem les coses de la mateixa manera. Pel poble crec que és una bona solució, perquè requereix que les coses es consensuïn i que hi hagi més punts de vista en el debat. Per tant, la solució acaba sent millor, però el procés és més lent per aquesta necessitat de consens.
I aquest sistema també necessita molt la participació ciutadana.
També. I això és més complicat perquè no pots convocar tots els veïns per cada cosa que tens sobre la taula. Però es va trampejant.
Trobeu a faltar una oposició?
Em costa d’entendre que en un municipi com Aguilar hi hagi govern i oposició. No té sentit. L'important és que en un equip de govern hi hagi tots els punts de vista reflectits, com més n'hi hagi millor. A mi em diuen que estic de sort de no tenir oposició. L'oposició la tenim a dins de l'equip de govern. És oposició constructiva. A mi m'agradaria que al govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat passés això. Que tots els punts de vista estiguéssim reflectits en els que governen, i no anar-se fent la punyeta els uns als altres.
Ja estem a mitja legislatura. Què s'ha aconseguit?
Una cosa que jo considero que és molt important, com a veí i com a professional del món de l'aigua, que és que s’ha fet la connexió al sistema d'abastament en alta de la Llosa del Cavall. Quan jo vaig venir a viure aquí, no hi havia xarxa d'abastament. Les cases casa tenien pous, o l’aigua de la pluja… Quan es va construir la xarxa, era amb els pous, que han fet un bon servei i estan fent un bon servei, però que a l’última sequera van donar a entendre que la cosa trontollava. Fa un any hi va haver una setmana que vam estar a punt de quedar-nos pràcticament sense aigua. Amb la qual cosa, disposar d'aquest sistema d'abastament dona tranquil·litat. I no només de quantitat d'aigua, sinó també de qualitat. Els pous són molt profunds, solen anar carregats de salts i, en el nostre cas, sobrepassaven de molt les concentracions màximes de sulfats. És un tema que no és problemàtic en si, però pels nivells que hi havia es va haver de declarar la no potabilitat de l'aigua. Ara, ni per quantitat ni per qualitat no preveiem problemes i, per tant, hem resolt un tema important.
I què queda per fer?
De projectes en tenim molts. Tenim lligada l’execució del projecte de remodelació de la plaça on hi ha el local i l’Ajuntament. És un projecte que estem acabant de redactar i que el sotmetrem a participació ciutadana. Presentarem un primer esbós, el donarem a conèixer, procurarem que la gent doni l'opinió, retocarem aquells aspectes que valgui la pena retocar i finalment redactarem un projecte constructiu entre el 2026 i el 2027. Hi ha altres coses més petites, perquè, a municipis com el nostre, la necessitat de fer coses és infinita.
Aguilar de Segarra és un municipi molt disseminat.
Efectivament. Quan parlem de municipis petits, hi ha dos aspectes a tenir en compte. Un és la quantitat de població que viu en el terme municipal i l'altre és el grau de dispersió. Tu pots tenir un municipi petit, però tot aglutinat amb un parell de carrers, i la gestió d'aquest municipi és relativament més fàcil. Però Aguilar de Segarra no té un sol nucli. Té tres nuclis, Castellar, Aguilar i les Coromines, però són nuclis de tres o quatre cases. La gran part de la població d'Aguilar de Segarra viu dispersa, en masies. I això és complex. Per recollir les escombraries s’han de fer molts quilòmetres, i té uns costos molt elevats. Com que s’han de repercutir totalment a la població, fa que tinguem una taxa de residus descomunal en comparació amb la ciutat. Més tenint el sistema de separació de residus, que puja un camió per cada cosa. Això s'ha de revisar. Aquest model potser té molt sentit a les ciutats. En llocs dispersos, com el nostre terme municipal, per mi no té sentit.
I quines alternatives hi podria haver?
Jo ho faria molt fàcil. Que se separés la matèria orgànica, que és el que empastifa i molta gent no la llença perquè té un compostador a casa, i la resta barrejat, en un sol viatge. I t'estalvies els costos de transport, i també el CO₂ que comporta fer anar tots els camions. Argumenten que hem de separar perquè hem de ser molt ecologistes i molt respectuosos amb la natura, però resulta que, en aquest aspecte, no ho és tant com ens volen fer entendre. Un altre tema és la xarxa d'abastament d'aigua. Quilòmetres i quilòmetres de canonada per abastir poca cosa. Hi ha una ràtio, que ara es comença a fer servir, que són els metres de canonada del sistema d'abastament per habitant. En una ciutat, es poden fer sis o set metres per habitant. I aquí en són 350. Els costos de manteniment d'aquestes instal·lacions no són per metro cúbic d'aigua lliurada, sinó per metro de canonada, i veiem la diferència entre un municipi dispers i un d’agrupat.
A més, Aguilar té molta massa forestal i hi ha risc d’incendis.
És evident. La xarxa d'abastament d'aigua és al mig del bosc. La sort és que la gent sap viure aquí, perquè porten generacions i els voltants de les cases solen estar nets. Per tant, el risc que es cremin les construccions i les cases és relativament baix per la cura que té cadascú de tenir el seu entorn net d'herba i de vegetació inflamable. La por sempre hi és, que hi hagi un incendi amb les temperatures altes i el fort vent. Tots vivim amb una certa angúnia en aquestes èpoques.
Han millorat les freqüències del tren. És suficient?
Per viure aquí cal tenir cotxe. Tu pots viure a ciutat sense cotxe perfectament. Si aquí no tens cotxe, que el transport públic tingui més freqüència o menys és relatiu, perquè per anar a la parada del tren molts ja hem d’agafar el cotxe, i ja anem directament a Calaf en cotxe. La millora és benvinguda, i com més trens ens passin i s'aturin a l'estació, millor. Però no és un tema vital per nosaltres. Molt pocs poden anar a peu a l’estació. El mateix diríem dels autobusos de línia. Ara s'està parlant de posar transport a demanda. Hi ha moltes iniciatives, però el problema de sortida és molt complicat, perquè necessites el cotxe per tot. No té gaire sentit agafar el tren si has d'agafar el cotxe per anar a buscar el tren. Té sentit si has d'anar a Barcelona.
Aguilar de Segarra està a cavall entre el Bages i l’Alta Segarra. Com es viu la reivindicació de la nova comarca?
Aquí no se'n parla, d'aquest tema. Com a molt els veïns de les Coromines, que estan tocant a Prats de Rei i tenen Calaf molt a prop, però no n’he parlat amb ells i no sé què en pensen. En l'àmbit sanitari, per exemple, hi ha tendència a anar a Manresa. Amb l’Eix Transversal hi arribes en un quart d’hora. I si ho fas cada dia sembla que vagis de la cuina al menjador de casa. En canvi, per anar a comprar, és més a prop Calaf i és més pràctic. A Calaf pares davant del supermercat i carregues el cotxe. A Calaf pràcticament hi trobes de tot i no hi ha els problemes d’aparcament de Manresa. Malgrat això, la vinculació amb el Bages no es posa en dubte a Aguilar. Em sona més aquesta música quan parles amb la gent de Calaf, de Prats de Rei, de Sant Pere... No és un tema que estigui a l'agenda.
A Aguilar només hi ha el bar del local social del poble. Hi ha la voluntat de poder obrir algun local comercial?
Hi havia tres cases a l'estació, una que feia la funció de bar, i totes tres tenien botigues. Però ara no està obert. Tenir una botiga aquí no és rendible per la quantitat de gent què hi ha. Una prova és el servei de caixer automàtic que fa la Diputació. Cada 15 dies ens ve una furgoneta que té un caixer automàtic, i em sembla que no hi ha anat mai ningú. Quin sentit té anar a treure diners? Si els necessites per comprar a Calaf, vas al caixer automàtic a Calaf. El que s'està provant és que l'Ajuntament pagui el sou a una persona que faci el servei de bar i botiga. Si es demostra que això és viable, valdria la pena que l'administració ajudés els ajuntaments a què tinguéssim un punt de referència per comprar el pa i la fruita o fer un cafè.
S’ha aprovat l’Estatut del Municipi Rural de Catalunya. Com us beneficia?
S'ha de veure com es desplegarà. Darrere d'aquest estatut hi ha la filosofia que cada llei que s'aprovi al Parlament es pensi en com afecta els municipis petits. Si això es fa així jo crec que tindrà una utilitat interessant, a part de les coses puntuals que recull. Perquè estem acostumats que tot es pensa en mentalitat de ciutat. I la realitat d’un municipi petit, dispers i rural, és diferent. I es té en compte aquesta realitat. Aquesta és la importància de l'Estatut del municipi rural.
Hi ha propostes de parcs d’energia renovable a Aguilar?
Sí. Hi ha un punt de connexió, a Rubió, que té capacitat per admetre instal·lacions noves. Hi ha propostes d'instal·lació de parcs eòlics. Aquests projectes, però, no entren als ajuntaments, sinó que ens passen per sobre. La informació que tenim respecte a aquests projectes és poca, per no dir zero. Però aquests inversors, per poder presentar els projectes allà on els han de presentar, necessiten complir un requisit que és oferir un màxim del 20% a possibles inversors al territori, i per fer això han de convocar una reunió. Aquesta és l'única informació que en aquests moments disposem. Ens han demanat fer una reunió amb tots els veïns. La farem al setembre, perquè s’està instal·lant ara l’aire condicionat al local social, que és l’únic espai on cabem tots, i no és factible reunir a tothom en una sala que està a 30 graus. Al setembre, si continua fent calor ja tindrem instal·lat el sistema de climatització. En un d'aquests projectes, al terreny municipal d’Aguilar, hi van dos molins.
I què n’opinen els habitants?
Hi ha una certa pressió d'uns determinats veïns del municipi que estan en contra d'aquestes instal·lacions, i ens estan fent pressió a l'equip de govern perquè ens posicionem en contra. El que diem és que nosaltres, com a persones, podem estar a favor o en contra, o passar, però com a representants dels veïns no ens podem pronunciar si no sabem l'opinió dels veïns. I fins que no tinguem sobre la taula el projecte els veïns no tenen sobre què opinar. Quan tinguem informació suficient convocarem el poble i si cal, votarem i aleshores ens podrem posicionar.
El 2027 hi torna a haver eleccions. Es tornarà a fer el procés de llistes obertes?
Això ho ha de dir el poble. Abans de les eleccions, farem com en les anteriors. Reunirem al poble i demanarem què es vol fer. Si el poble diu que els agrada aquest sistema, ho tornarem a fer. Jo crec que serà així.
I vostè es tornarà a presentar?
Ara per ara, no ho crec. Hi ha dos motius pels quals jo no em vull tornar a presentar. Per una banda, perquè jo crec que és bo que tothom passi per l’Ajuntament. Moltes vegades, els que més es queixen són els que menys s’arremanguen. Quan la gent ha passat per l'Ajuntament les coses veuen diferents. Per altra banda, jo soc gran, sóc jubilat, i l’energia i les idees no són les mateixes que quan ets jove. Que vagi passant les generacions. Avui penso això i suposo que el dia que hi hagi eleccions continuaré pensant això. Queden dos anys. De moment no, però no tanco la porta.
