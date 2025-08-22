Cardona afrontarà un paquet d’obres urbanístiques al nucli antic passat Festa Major
Els treballs donaran continuïtat a la reforma de l’avinguda del Rastrillo, que és a la recta final, amb la remodelació de carrers i la rehabilitació de façanes a l’Ajuntament i la Casa Subirà
Amb una clara voluntat de revitalització del seu centre històric, Cardona preveu iniciar després de la Festa Major, cap a finals de setembre, un primer paquet d’actuacions de millora urbanística del nucli antic i que tindrà continuïtat amb projectes més a mitjà i llarg termini per mirar de transformar tot aquest sector amb les ajudes que es puguin obtenir del Pla de Barris, després que l’Ajuntament ja ha anunciat que es presentarà a la nova convocatòria que hi ha oberta.
Es tracta de reformes en la pavimentació d’alguns carrers i places i de restauracions d’algunes façanes per dignificar espais «que amb el pas del temps han patit la degradació d’alguns edificis i on el terra també s’ha anat fent malbé», explica l’alcaldessa de la localitat, Lluïsa Aliste.
De moment, el que hi ha sobre la taula per executar en els pròxims mesos afecta la plaça Mercat i el carrer Escasany, que s’adequaran i es reurbanitzaran amb un nou paviment i amb el soterrament del cablejat elèctric, entre altres possibles millores. En aquest cas, les obres començarien després de la Festa Major, per un import de 743.384 euros, per als quals ja hi ha finançament.
Són les dues primeres actuacions que sorgeixen d’un pla de millora de carrers, en el qual també hi ha aprovat el projecte bàsic i executiu per l’adequació i pavimentació de la plaça de les Escoles Escasany (on hi ha l’escola municipal de música). El pla també inclou altres actuacions, com ara les millores a la plaça de Santa Eulàlia i al carrer de la Fira, per les quals es busca finançament o, en tot cas, s’afrontarien amb recursos propis, diu l’alcaldessa.
De forma paral·lela, també es treballarà en la restauració de la façana de la Casa Subirà, que fa poc que l’Ajuntament va adquirir en la seva totalitat (només en tenia la planta baixa), i on aquest estiu es va inaugurar la Casa dels Gegants. L’altre gran projecte afecta la casa consistorial, on també es preveu una rehabilitació de la façana, erosionada i enfosquida pels efectes climatològics sobre la pedra. La idea és conservar o recuperar els elements que la configuren, amb una part inferior de pedra vista, i un arrebossat que simula una estructura de carreus a les plantes superiors.
En general, «són obres menors i ràpides d’executar», i si convé es podrien fer de forma simultània perquè no se’n cuida la mateixa empresa, apunta Aliste, si bé no avança cap possible data.
Una entrada al poble renovada
El que sí que es preveu per a aquesta tardor és la finalització de les obres d’adequació de l’entrada al nucli venint de la C-55, a l’avinguda del Rastrillo, on es treballa des del febrer i ja són a la recta final, i que han estat la primera gran intervenció urbanística del nou paquet d’actuacions que hi ha previst.
Un cop completada, la nova avinguda serà de plataforma única en la seva intersecció amb els carrers del nucli antic, mentre que a la resta es crea una nova vorera al marge esquerre i s’amplia la del dret. També s’ordenaran l’aparcament i la zona de càrrega i descàrrega, es plantarà verd urbà, es crearan zones d’estada, es renovarà la xarxa d’aigua, se soterrarà l’elèctrica i de telèfon, i s’instal·larà un nou enllumenat.
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles