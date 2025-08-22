La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
Una passatgera ha mort per problemes de salut durant una altra etapa del trajecte
Redacció
El creuer Sun Princess, on viatja una família del Bages i prop de mig miler d’espanyols més, no només va haver de fer una aturada d’emergència a Turquia per la desaparició d’un membre de la tripulació caigut al mar. Segons ha explicat a aquest mitjà la Núria, una de les passatgeres bagenques a bord del vaixell, aquest ha estat el segon succés tràgic que han viscut en pocs dies. Prèviament, una dona hauria mort per problemes de salut mentre es trobava al creuer.
Segons relata la Núria, el primer accident es va produir durant una altra etapa del trajecte, que inclou parades a França, Itàlia, Grècia i Turquia. L'ambient a bord es va tensar encara més la nit de dimecres passat, quan la megafonia del vaixell va alertar que algú havia caigut a l’aigua. Tal com ja vam informar, es tractava d’un membre de la tripulació, que no va poder ser localitzat malgrat l’activació d’un dispositiu de recerca per part de la guarda costanera turca. El vaixell va estar aturat durant gairebé deu hores en alta mar abans de reprendre el rumb cap a Istanbul.
Malgrat els fets, el creuer continua amb el seu itinerari, amb alguns ajustos en les parades previstes.
