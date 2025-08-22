Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
Els vuit voluntaris tornen amb la sensació que ha de millorar la coordinació amb els Bombers al país
Els vuit ADF del Bages i el Moianès que han anat a la província de Zamora a ajudar en l’extinció dels focs que assolen la zona segueixen treballant incansablement. El coordinador de l’ADF Quercus, Santi Montsech, assegura que «la coordinació entre tots és bestial. El primer dia hi va haver algunes dificultats, però quan ja hem fet contacte directe amb els que manen i organitzen, que són els agents forestals de Castella i Lleó, la coordinació ha anat molt bé».
Montsech assegura que «ens sentim molt més valorats aquí que a Catalunya. No hi ha color. Veuen que venim de lluny, amb ganes, i que ho fem voluntàriament. Un pagès amb qui hem parlat no es creia que no ens paguessin». Segons Montsech, algunes de les tasques que l'UME i els agents forestals lleonesos els hi han encarregat no les poden fer en els incendis de casa nostra perquè els Bombers no els hi permeten. «Tenim línia directa amb l’emissora i diem als helicòpters on han de descarregar. La cúpula de Bombers no ens deixa fer això a Catalunya». Assegura que tenen molt bona relació amb Agents Rurals (amb qui han muntat el grup de voluntaris) i que fins i tot els bombers creuen amb les seves possibilitats de treball, però que són els alts comandaments de Bombers els que no els deixen actuar habitualment.
A més, estan molt satisfets amb la seva tasca, que és evitar que els focs apagats, especialment aquells que s’han sufocat amb els mitjans aeris, puguin revifar amb els forts vents de la tarda. «Els focs poden quedar mal apagats, fent fum, i nosaltres els hem de rematar. Aquí fa un vent molt fort, i fins i tot fa fred. Hem arribat als sis graus». Dimecres van estar a la Puebla de Sanabria, i ahir es van desplaçar a Ribadelago, un poble que està desallotjat i que estan protegint per evitar que els focs arribin a les cases. Cada matí, un responsable els assigna un lloc que han de protegir, i allà es reuneixen amb els membres de l’UME amb qui comparteixen front.
Tot i això, Montsech té mals presagis pel foc. «Aquí fins que no plogui no s’extingirà. Diuen que dissabte hi ha previsió de pluja, esperem que sigui així». Les dimensions dels incendis són molt grans, i l’ADF ho responsabilitza a la poca gestió forestal. «És un lloc de muntanya preciós, que mai havien tingut incendis d’aquest tipus. A Catalunya, després dels incendis del 1994, es va fer molta prevenció. Aquí no hi ha camins forestals, no s’ha fet prevenció. Les pistes s’han fet ara amb els bulldozers de l’exèrcit». D’aquesta manera, no poden atacar el foc als boscos: «Quan crema el bosc ja és inevitable. Nosaltres podem anar als pobles, a les zones habitades, a matar focs perquè no hi entrin».
Els vuit membres de les ADF, Quercus, Defensors del Bosc i Els Cingles, conjuntament amb la resta de la cinquantena de voluntaris que van arribar dimecres a Zamora, tornaran dissabte després de tres dies de feina intensa. «Ara estan parlant de la possibilitat que ens rellevin, que vinguin altres voluntaris a substituir-nos. A veure si pot ser així. Quan vam anar a la DANA ja va passar».
