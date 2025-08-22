Retiren un rusc d’abelles ple de mel d’un nínxol del cementiri de Sant Fruitós de Bages
Veïns del municipi van alertar sobre l’activitat intensa d'insectes darrere una làpida · Els serveis municipals i l'apicultor local han aconseguit traslladar l'eixam sense causar danys ni perills
Redacció
Un gran rusc d’abelles autòctones ha estat retirat recentment d’un nínxol del cementiri de Sant Fruitós de Bages, després que diversos veïns alertessin sobre l’entrada i sortida constant d’aquests insectes a la zona. En una inspecció realitzada pels serveis municipals es va confirmar que, darrere d’una làpida, hi havia un rusc actiu carregat de mel. Amb l’autorització de la família titular del nínxol i l’ajuda de l’apicultor Martí Iglesias, veí de les Brucardes, es va dur a terme una extracció controlada i segura.
L’operació es va fer en dues jornades: primer es van col·locar les bresques dins d’una capsa especial perquè les abelles hi passessin la nit, i posteriorment es van traslladar a una nova ubicació adequada.
La presència del rusc dificultava tant l’accés dels familiars com les tasques de manteniment del cementiri. Un cop finalitzada la intervenció, les visites ja es poden reprendre amb normalitat i els treballs de jardineria s’acabaran entre dilluns i dimarts vinents.
L’Ajuntament ha volgut agrair en un comunicat la col·laboració de la ciutadania i ha recordat la importància de protegir les abelles, un element clau per a l’equilibri dels ecosistemes, tot vetllant per la seguretat de les persones i els animals.
