Sallent finalitza els treballs d'asfaltatge de 8.700 metres quadrats de carrers
Els treballs, amb un cost de 330.000 euros, s’han dut a terme durant el mes d’agost per minimitzar l’afectació a la ciutadania.
Redacció
Sallent ha enllestit aquesta setmana la campanya que ha dut a terme durant prop de tres setmanes d’asfaltatge de vials, que ha abastat un total de 8.700 metres quadrats. La campanya es va iniciar el 4 d’agost amb una primera fase al carrer de l’Estació i al carrer Carretera.
La segona fase va començar el 18 d’agost, amb actuacions al carrer de Balsareny, el carrer del Mestre Benet (cruïlla amb Santa Llúcia), el carrer de Sant Feliu, el de l’Om (entre el de Sant Feliu i el Santa Llúcia), el carrer de Jordi Küng (entre Santa Llúcia i Bisbe Valls), el carrer del Bisbe Valls (entre Prat de la Riba i Sant Víctor), l’avinguda Pau Casals, el carrer de Santa Llúcia i el carrer del Mestre Benet.
En els pròxims dies, finalitzaran les tasques pendents relacionades amb la pintura i la senyalització d'alguns carrers asfaltats.
Fonts municipals detallen que els vials d’intervenció s’han definit segons «criteris objectius», com l’estat de deteriorament de la calçada, la intensitat del trànsit i la distribució territorial de les millores. Alhora, s’han tingut en compte les instàncies i els suggeriments recollits a través del registre municipal, l’aplicació d’incidències i les reunions amb el veïnat.
