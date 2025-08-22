Sant Fruitós fa treballs de millora del camí que connecta amb l’entorn de Sant Benet
El recorregut paisatgístic es troba deteriorat a causa dels darrers episodis de pluja
Redacció
El camí paisatgístic que uneix el nucli urbà de Sant Fruitós de Bages i l’àmbit de Món Sant Benet s’ha deteriorat amb les darreres pluges, fet que ha comportat dificultats en la correcta circulació de vehicles i vianants. Per aquest motiu, el dilluns 25 d’agost està previst l’inici de les tasques de reparació i arranjament de la via.
En les actuacions hi treballarà una retroexcavadora, una anivelladora, una cisterna i un corró, que permetran la formació de guals i pendents per al desguàs de les aigües pluvials, així com el perfilat i la compactació del terreny amb aportació de material per refer la plataforma de circulació.
Prèviament, el passat divendres 8 d’agost, el contractista Excavacions Miralles va actuar de manera puntual tapant els flonjalls més significatius.
Es preveu que els treballs durin una setmana, amb un horari d’execució de 8 del matí a 6 de la tarda. Es facilitarà el pas alternatiu per a vehicles i vianants als trams d’intervenció, amb possibles talls puntuals de la circulació. Fora d’aquest horari, es podrà circular lliurement per la via.
Aquesta actuació és finançada en part pel Programa sectorial per a la millora de camins municipals 2024-2027 de la Diputació de Barcelona i en part pel pressupost municipal.
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- Tres ferits un accident entre un cotxe i un camió que obliga a tallar la C-16 a Cercs
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social