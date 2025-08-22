Sant Fruitós instal·la una màquina expenedora de bosses compostables a l’exterior de la deixalleria municipal
Cada usuari podrà recollir, gratuïtament, 60 bosses cada tres mesos amb la seva targeta individual
Redacció
Sant Fruitós de Bages ha posat en funcionament la nova màquina expenedora de bosses compostables situada a l’exterior de la deixalleria municipal, a l’Avinguda Lluís Companys, just abans de la cruïlla amb l’Avinguda Bertrand i Serra. Això permetrà que cada usuari pugui recollir d'aquesta màquina 60 bosses compostables cada tres mesos, mitjançant la seva targeta individual “Jo Cuido”. La instal·lació d’aquesta màquina forma part de la implantació del nou sistema de recollida i gestió de residus que està duent a terme el govern municipal.
L'Ajuntament insisteix que l’ús de la bossa compostable per separar la matèria orgànica és obligatori, considerant que és l’opció més adequada per garantir una bona recollida perquè, a diferència de les bosses de plàstic, evita males olors i filtracions de sucs. A més, les bosses de plàstic aviat quedaran eliminades de l’ús domèstic pel seu alt impacte ambiental.
A més, les persones usuàries també poden fer ús de qualsevol dispensador de bosses compostables del Consorci de Residus del Bages, ubicats en diferents municipis de la comarca. La ubicació de totes aquestes màquines es pot consultar a través d’aquest enllaç https://www.consorcidelbages.cat/maquines-expenedores-de-bosses-compostables/#maquines.
A banda de la nova màquina, l'Ajuntament recorda que les bosses compostables també es poden comprar als establiments comercials del municipi.
