Història
Santpedor organitza una visita a la vila medieval del municipi
Redacció
Santpedor
Santpedor oferirà una visita guiada la vila medieval durant el primer dissabte de setembre.Es farà un viatge a l’edat mitjana, en què la població va arribar a tenir la categoria de vila reial i era el nucli més gran i important del Bages després de Manresa. Els assitents coneixeran l’església parroquial i la portalada romànica, primer embrió de la sagrera de Sant Pere d’Or; el Palau dels Comtes-Reis; els principals edificis i carrers amb vestigis medievals i els tres portals que encara es conserven de la muralla del segle XIV. La cita serà a les 10 del matí, a l’Oficina de Turisme. Serà una activitat gratuïta però es necessita inscripció prèvia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles