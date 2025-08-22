Història

Santpedor organitza una visita a la vila medieval del municipi

Redacció

Santpedor

Santpedor oferirà una visita guiada la vila medieval durant el primer dissabte de setembre.Es farà un viatge a l’edat mitjana, en què la població va arribar a tenir la categoria de vila reial i era el nucli més gran i important del Bages després de Manresa. Els assitents coneixeran l’església parroquial i la portalada romànica, primer embrió de la sagrera de Sant Pere d’Or; el Palau dels Comtes-Reis; els principals edificis i carrers amb vestigis medievals i els tres portals que encara es conserven de la muralla del segle XIV. La cita serà a les 10 del matí, a l’Oficina de Turisme. Serà una activitat gratuïta però es necessita inscripció prèvia.

