Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
El TSJC eleva la indemnització inicial, de 100.000 euros, i considera que la gestió de l'equip de govern en el moment dels fets va ser "maldestra" i "desidiosa"
Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obliga l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada a pagar una indemnització de 255.500 euros, més els interessos corresponents, al propietari d'un terreny annex a l'escola Els Ametllers que durant anys s'ha fet servir com a aparcament. Malgrat que el Consistori d'aquest municipi del Bages pot presentar un recurs de cassació, tot indica que, d'aquesta manera, es tanca un conflicte que s'ha allargat durant set anys, de 2012 a 2019.
La resolució arriba després que les dues parts manifestessin al TSJC la seva disconformitat respecte al que va determinar el Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona el setembre de 2023. Però el conflicte és molt anterior. Aquella instància va arribar a la conclusió que l'amo de la parcel·la contigua al centre educatiu havia de ser compensat amb 100.000 euros. A la sentència, fonamentada en «la regulació dels convenis urbanístics i la seva naturalesa contractual», es detallava que havia existit «un evident incompliment per part de l'Administració de la seva obligació de revertir la propietat en idèntic estat al qual es trobava en el moment previ a la cessió temporal».
La construcció d'Els Ametllers va començar el 15 d'octubre de 2010 i va acabar el 16 de desembre de 2011. Per a la justícia, «resulta acreditat, per no discutit, que, una vegada finalitzades les obres, l'Ajuntament no va procedir a efectuar cap mena d'acta de lliurament del terreny al recurrent -el propietari de la superfície- ni li va dirigir una comunicació». De fet, segons es veu a les fotografies que obren en l'expedient i com es desprèn de la declaració de diversos testimonis interrogats, es pot afirmar que el solar va ser utilitzat com a «aparcament».
Els tribunals afegeixen que el «Consistori no va adoptar cap mesura» després que el demandant se'n queixés. Un testimoni va explicar la posició de qui llavors era alcalde (Gil Arso): «La bola s'havia fet molt grossa i no pensava fer-hi res». L'aleshores regidor d'Economia va apuntar que el propietari no es podia queixar perquè «li deixem pagar l'IBI (l'impost de béns immobles) en quotes mensuals i això ja és un favor».
Les magistrades de l'alt tribunal català concreten que un altre membre de l'equip de govern va afirmar que no calia patir per l'afectat perquè presumiblement no tenia «capacitat econòmica per suportar un plet».
A les sentències del jutjat i el TSJC s'afegeix que el Consistori «no va regular ni va prohibir l'aparcament de la finca fins a l'entrada d'un nou equip de govern l'any 2019», és a dir, el que lidera l'actual alcalde, Jordi Solernou.
Abans de fixar la primera indemnització, el Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, va redactar la següent valoració: «L'actitud de l'Ajuntament no pot ser qualificada únicament com a maldestra, sinó fins i tot com a desidiosa». Sobre el damnificat, a la resolució s'especifica que va mantenir «converses informals per tractar de trobar una solució», però no va dirigir «un escrit formal» a l'Administració «fins a l'any 2017».
En qualsevol cas, les tres magistrades del TSJC encarregades de dirimir aquest conflicte, María Luisa Pérez Borrat -presidenta de la sala-, María Fernanda Navarro de Zuloaga i Elsa Puig Muñoz, determinen que els 100.000 euros calculats inicialment són insuficients, «perquè, en realitat, no s'ha produït un retard en unes obres, sinó una ocupació de terrenys sense consentiment durant aproximadament set anys».
Els representants de l'Ajuntament van aportar un informe en què suposadament es demostrava que la parcel·la «està en la mateixa situació física que es trobava abans». Igualment, van al·legar que la versió del reclamant «està plena de contradiccions i incoherències», les quals, a parer seu, «es justifiquen pel fet que sempre ha militat en partits polítics distints» de la formació de l'alcalde de l'època, «i fins i tot va voler entrar en la llista independent encapçalada per aquest», sense èxit.
El TSJC destaca que l'Ajuntament va expressar «el seu interès a llogar el terreny amb opció de compra, precisament perquè es venia utilitzant com a aparcament». Les magistrades agreguen: «Existeix una porta d'emergència que dona a la parcel·la, la qual cosa demostra que l'equipament necessita tenir-hi accés». La conclusió de la sala és que l'afectat «ha actuat sempre de bona fe i s'ha mostrat obert a conciliar».
