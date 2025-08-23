C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut
Les obres que des de fa quinze mesos es porten a terme a Castellbell han generat un gran moviment de roques per guanyar espai per a un vial de menys d’un quilòmetre que acabarà a les portes del túnel de Bogunyà
Un front de turó desmuntat, tones i tones de pedra treta i retirada, quinze mesos d’obres (i el que sembla que encara queda) per guanyar uns 800 metres d’espai d’avançament que acabaran amb un embut a la boca d’un túnel. És el que cada cop es fa més visible de l’evolució dels treballs que des de principi del 2024 s’estan portant a terme al tram sud de la C-55, a l’altura de Castellbell i el Vilar. Intervenció que la Generalitat ja va dissenyar el 2020, que es va adjudicar el 2023 i que en els seus orígens formava part del pla per reforçar l’aposta en aquesta carretera pel 2+1 (un carril per sentit amb mitjana de separació i carrils d’avançament alternats en diferents trams).
Un projecte que, segons el moment de l’adjudicació, suposarà una inversió de 5 milions d’euros (inclou també diverses millores d’accessibilitat a Monistrol de Montserrat), però que en aquest tram de Castellbell, vista l’evolució sobre el terreny de les obres, fan preveure un resultat, si més no, discutible. Pel cost (econòmic, però també de temps d’afectació i d’impacte en la zona) en relació amb el guany que pot aportar a aquesta carretera. Oimés tenint en compte que, ara, s’ha fet pública l’aposta del departament de Territori per tirar endavant, el 2030, el desdoblament d’aquesta C-55 fins a l’accés de l’autopista C-16 entre Sant Vicenç de Castellet i Castellbell.
15 mesos d'obres, fins ara
L’obra en qüestió que està en plena execució es va començar el maig de l’any passat, i la part que ha de permetre guanyar espai d’avançament abasta un quilòmetre i mig (del pk 16,5 al 18), que és el que separa el pont sobre la riera de Marganell de la boca nord del túnel de Bogunyà. Ara bé, aquest segon vial que s’afegirà al costat de muntanya per facilitar avançaments en sentit Barcelona tindrà tot just uns 800 metres de longitud. Carril que finalitzarà i es tornarà a convertir en un de sol pocs metres abans de l’entrada del túnel.
En aquest sentit, hi ha dos aspectes principals que fan d’aquest un projecte discutible. D’una banda, el fet que s’ha d’habilitar el tercer carril en una zona complexa orogràficament, ja que està encotillat entre els balços sobre el riu Llobregat i una muntanya molt pròxima a la carretera, que és per on s’està guanyant l’espai necessari. Això ha obligat, com es deia al principi, a dedicar gran part de l’esforç dels treballs a desmuntar aquesta part de muntanya, sota l’àrea del que es coneix com el Turó del Marquès. I en una zona on, al mig, hi ha una gasolinera.
De l’altra, el fet que, per aquesta mateixa complexitat orogràfica, el futur nou carril d’avançament no tindrà ni un quilòmetre, el que obligarà a una reincorporació ràpida dels conductors que avancin. Això tenint present que quan hi ha dies de molta circulació concentrada (operacions retorn de cap de setmana, per exemple), en aquesta carretera s’opta per eliminar alguns d'aquests trams d’avançament (és el cas habitual del dels Comtals de Manresa) per pal·liar l’efecte embut que això genera, i que el que causa són més retencions.
Tot plegat, afegit al fet que, ara mateix, des de fa quinze mesos aquest tram de carretera està afectat pels treballs, que han obligat a reduir-te temporalment l’espai de calçada i que hi provoca circulació lenta (tot i que, i això també s'ha de subratllar, no s'ha hagut de tallar en cap moment malgrat les dificultats per treballar-hi). Quan es van adjudicar, el desembre del 2023, el departament de Territori va anunciar un termini d’execució de 14 mesos.
Amb l’execució del projecte, aquest tram de Castellbell també passarà a tenir una mitjana de separació de formigó entre tots dos sentits de circulació.
Una actuació compensatòria
Aquest projecte va néixer en gran part per compensar una pèrdua que es va produir cinc anys enrere quatre quilòmetres més avall, quan es va executar (entre el 2018 i el 2020) la intervenció de millora del traçat que hi ha entre el nucli urbà de Monistrol i l’antiga Colònia Gomis (pocs abans de l’aeri).
El fet és que en aquell tram, el projecte que s’hi va fer, quan es va aprovar i adjudicar (2017) preveia, a banda d’una millora integral, una ampliació de la calçada per guanyar l'espai necessari per fer-hi un carril d'avançament en sentit sud, d'un quilòmetre de longitud, a més d'instal·lar-hi també una mitjana de separació entre tots dos sentits. Després d'estar l'obra aturada durant prop d'un any (un cop ja s'havia fet una part de l'eixamplament), finalment es va enllestir a final del 2020, però la sorpresa va ser veure que el que havia de ser un segon carril cap a Barcelona havia quedat igualment en un de sol. A banda de l’ampliació global només hi va aparèixer de nou la mitjana de formigó.
L’octubre del 2020, a petició d’aquest diari, el llavors director d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, ja va avançar la voluntat de fer el nou carril entre l'accés a Castellbell i el Vilar i el túnel de Bogunyà, que inicialment no estava previst (és un tram que ja es va remodelar fa una dècada) per compensar aquella pèrdua.
Flores va explicar llavors que, efectivament, tal com es va fer públic l'octubre del 2017, quan es va anunciar projecte, la intenció del departament era crear un tram de 2+1 abans de la colònia Gomis (una zona complicada, situada entre un balç i el curs del Llobregat) i que el que s'havia previst era guanyar l'amplada necessària de calçada fent un voladís per damunt del pas del riu. Però, segons va precisar, a l'hora de materialitzar el projecte l'empresa adjudicatària va topar «amb un subsol molt inestable, que va obligar a descartar aquest voladís» i no va permetre crear l'amplada suficient, motiu pel qual també es va haver de deixar de banda el carril d'avançament que s'hi plantejava.
El departament, però, no volia renunciar en aquell moment a guanyar un nou tram de 2+1 que considerava necessari en aquest sector entre Castellbell i l'aeri en sentit Barcelona, motiu pel qual ja a final del 2020 va iniciar el procediment per fer una obra annexa uns quatre quilòmetres més al nord. És, en part, aquest projecte que la Generalitat està executant a Castellbell.
Millores a Monistrol
Aquesta intervenció inclou altres actuacions enfocades a la seguretat viària i la millora de l’accessibilitat en el tram que es pot considerar urbà al seu pas per Monistrol de Montserrat. En concret, la creació d’un vial per a vianants pavimentat en formigó, que es farà al costat de la carretera en sentit Manresa. Tindrà uns 500 metres de longitud i anirà des del pas inferior de vianants existent al costat del pont de Monistrol fins passat el centre escolar existent. Estarà separat de la carretera per una barrera de seguretat. També es preveu fer una reordenació de l’encreuament de la C-55 amb l’avinguda Germans la Salle de la travessera de Monistrol, amb el tancament de l’entrada des de la C-55 i la creació d’una sortida amb espai d’acceleració i una illeta pavimentada per ordenar els moviments.
