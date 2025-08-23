Des de principi d'any han cremat 121 hectàrees a la regió central
El nombre d’incendis declarats a les comarques interiors i la superfície cremada aquest any estan per sota de la mitja de l’última dècada
Aquest any s’han declarat a la regió central una cinquantena d’incendis que han afectat més de 121 hectàrees de massa forestal, una xifra que representa el 3% del total que s’ha cremat a tot Catalunya des del primer de gener. Com reflecteixen dades de la Generalitat consultades per Regió7, aquests registres es troben molt per sota de la mitjana de la darrera dècada (74 focs a l’any i 359,4 hectàrees cremades). Així doncs, en termes d’afectacions a causa d’incendis forestals, aquest no seria ni de bon tros un dels pitjors anys que ha viscut la regió en els últims anys.
D’entre les comarques que abasteix aquest diari, a l’Anoia és on han cremat més hectàrees aquest any. En total, han estat afectades 84 hectàrees forestals, com detallen les dades més actualitzades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gairebé tota l’àrea afectada ho va estar per l’incendi a Sant Pere de Sallavinera que va tenir lloc el passat 8 de juliol, i va afectar un total de 130 hectàrees de terreny agrícola i forestal entre Sant Pere, Fonollosa (Bages) i Aguilar de Segarra. Aquest ha estat l’incendi més greu a la Catalunya central des de principi d’any.
La segona comarca més afectada, tot i que ho ha estat en menys mesura, és el Bages, on han cremat 18,4 hectàrees. El foc més destacat es va encendre a Rajadell el passat 25 de juny i va cremar unes 17,22 hectàrees forestals. En tercer lloc, es troba el Solsonès, on han cremat 16,54 hectàrees, la majoria de les quals pertanyen a Pinell de Solsonès, on s'hi han encès diversos focs aquest estiu.
Des de principi d’any a la regió s’han decretat una cinquantena de focs. Tot i que pugui semblar una xifra alta, tenint en compte que els grans incendis forestals se solen encendre durant els mesos d’estiu, sobretot el juliol i agost, es pot afirmar que enguany ens trobem per sota de la mitjana anual de la darrera dècada, que és de 74 incendis a l’any.
El pitjor any de la darrera dècada que ha viscut la centre va ser el 2022, quan es van encendre 128 hectàrees. Un d’aquests va ser el foc que va cremar més de 1.900 hectàrees al Pont de Vilomara. Per contra, els anys en què hi ha hagut menys incendis van ser el 2020, quan n’hi va haver 33; i el 2018, que es van encendre 23.
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Una baralla en un bar entre pare i fill a Manresa obliga els Mossos a intervenir
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar
- Oasis del Solsonès per gaudir del darrer sospir de l’estiu