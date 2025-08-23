Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
Malgrat que el barcelonista i una quinzena d'amics van intentar que el berguedà passés inadvertit, alguns fans el van identificar
Redacció
El jugador berguedà del FC Barcelona Marc Bernal i una quinzena d'amigues i amics van assistir anit a la Festa Major de Navàs. Durant la matinada es van produir diversos incidents en què van haver d'intervenir els Mossos d'Esquadra.
Malgrat que el futbolista, de 18 anys, va tractar de passar inadvertit -anava amb gorra i una dessuadora i es va comportar de manera discreta bona part de la vetllada-, algunes persones el van reconèixer i van intentar parlar amb ell.
La nit no va ser tranquil·la a Navàs. Mentre els acompanyants de Bernal s'esforçaven per evitar que se li acostessin els fans, a pocs metres s'estaven desenvolupant vàries discussions i batusses. Més d'un testimoni assegura que hi va haver ferits.
Sobre dos quarts de sis de la matinada, quan estava actuant un DJ a l'escenari ubicat a la plaça de l'Ajuntament de Navàs, l'esportista i la seva colla es divertien al carrer Joan Pascual, a pocs metres de la barra on se servien begudes, sense cridar l'atenció, com qualsevol grup de noies i nois de la seva edat.
El soroll de les sirenes de les patrulles de la policia mobilitzades pels avisos rebuts al telèfon d'emergències es confonia amb la música que punxava el DJ.
