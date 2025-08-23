Sant Joan pagarà 255.500 euros d'indemnització a un veí per incomplir un acord que només li havia de costar 15.000
El demandant i el Consistori van pactar una cessió per un any i set mesos, però l'ocupació es va allargar fins als set anys
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que condemna l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada a compensar amb 255.500 euros el propietari d'un terreny adjacent a l'escola Els Ametllers per utilitzar la seva parcel·la com a pàrquing és la conseqüència de l'incompliment d'un acord que únicament hauria costat al municipi 15.000 euros.
Aquesta era la quantitat que van pactar el Consistori i el veí per l'"ocupació temporal -mentre es realitzaven les tasques de construcció de l'equipament-" el dia 29 d'abril de 2008. La superfície del solar era de 3.471,55 metres quadrats; la durada de la cessió, un any i set mesos; i l'import, com s'especifica a la resolució del TSJC, 15.000 euros.
A les dues parts els va semblar bé llavors que, que finalitzés aquest període, l'Ajuntament restituiria "les condicions físiques anteriors a l'ocupació de la finca objecte de cessió en el termini d'un mes, i, en cas d'incompliment de l'obligació, el Consistori hauria de satisfer una indemnització diària de 100 euros", com expliquen les magistrades del TSJC que han analitzat el conflicte, María Luisa Pérez Borrat -presidenta de la sala-, María Fernanda Navarro de Zuloaga i Elsa Puig Muñoz.
La qüestió és que, segons l'alt tribunal català, "les obres no es van iniciar en la data inicialment prevista, sinó el dia 15 d'octubre de 2010 i van acabar el dia 16 de desembre de 2011, com també reconeixen els demandats en el seu escrit de resposta". Com que el terreny no va quedar en les mateixes condicions que abans i era evident que s'hi "transitava i aparcava", la justícia conclou que l'Administració local ha de reparar el perjudici ocasionat al denunciant durant set anys.
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Una baralla en un bar entre pare i fill a Manresa obliga els Mossos a intervenir
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell