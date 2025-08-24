Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch'
El voluntari, que formava part del grup que ha col·laborat en les tasques d'extinció, proporcionava les coordenades perquè actuessin els mitjans aeris dels bombers
Un dels voluntaris catalans desplaçats a Zamora per col·laborar en les tasques d'extinció de l'incendi que aquest estiu ha afectat la província va recórrer al seu telèfon mòbil i el seu rellotge intel·ligent per proporcionar les coordenades del terreny en què els mitjans aeris dels bombers havien de descarregar aigua per frenar l'evolució de les flames, segons ha explicat el coordinador operatiu de vehicles pesats del col·lectiu, Santi Monstech.
El guaita, component de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i expert en cartografia, comptava amb un dispositiu per comunicar-se amb la resta dels agents. A més, tenia el coneixement i l'experiència sobre geolocalització necessaris per aportar detalls precisos sobre els punts en què els avions i els helicòpters havien d'actuar per impedir l'extensió del foc. L'emissora pertanyia a l'Administració; l'smartphone i l'smartwatch eren seus.
Però una circumstància com aquesta li va resultar secundària en un context de màxima emergència com el viscut a Zamora pels voluntaris del Bages, el Moianès i altres comarques catalanes. La bona coordinació entre aquests funcionaris i els bombers espanyols, i la confiança mútua ha permès contenir l'incendi, com ha recordat Montsech, exalcalde de Santa Maria d'Oló.
Els efectius de les comarques interiors que han renunciat a part de les seves vacances per incorporar-se a aquest desplegament sense precedents a l'Estat espanyol ja han tornat als seus respectius domicilis. Cap altre bloc català ha viatjat fins a Castella i Lleó per reemplaçar-los.
