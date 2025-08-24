Marc Bernal canvia una foto per una abraçada a un fan a la Festa Major de Navàs
L'anècdota es va desenvolupar després que els acompanyants del barcelonista intentessin que passés inadvertit
Redacció
El barcelonista Marc Bernal, berguedà de 18 anys, volia gaudir amb tranquil·litat i discreció de la Festa Major de Navàs amb les seves amigues i els seus amics la matinada de divendres a dissabte, però no va ser possible.
La seva presència prop de l'escenari de la plaça de l'Ajuntament, on hi havia actuacions musicals, no va desencadenar un escàndol per cap allau de fans, tot i que diversos assistents a la vetllada sí que el van reconèixer i van intentar parlar amb ell.
Això va passar malgrat els esforços d'uns quants acompanyants de Bernal, que van arribar a exigir a algun particular que esborrés una fotografia que havia fet al jugador del FC Barcelona amb el seu telèfon mòbil.
Un altre dels seguidors del jove esportista de Berga va tenir més sort. Inicialment, li va demanar que es retratés amb ell. La resposta del futbolista va ser: "No, estic de festa". Llavors, el noi li va proposar, com a alternativa, que li fes una abraçada. I, a això, Marc Bernal sí que va accedir.
El berguedà va tenir l'oportunitat de divertir-se a la Catalunya central perquè no havia entrat en la convocatòria de l'entrenador, Hansi Flick, per al partit del Barça contra el Llevant, corresponent a la segona jornada de la Lliga EA Esports i que va acabar amb una victòria a domicili (2-3) dels culés.
