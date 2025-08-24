Santpedor s’apropa al món dels ocells entre pardals i rossinyols
L’Aiguamoll de la Bòbila ha acollit aquest diumenge una jornada d’anellament d’aus oberta al públic, que ha captivat la cinquantena de persones que s’hi han acostat al llarg del matí per observar-la
Tota una descoberta entre admiració i sorpresa. Així han viscut la jornada d’anellament d’ocells que s’ha fet aquest diumenge a l’Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor bona part del mig centenar de persones que hi han assistit, encuriosits per una activitat que s’hi fa tot sovint, però que molt poques vegades és oberta al públic.
L’ornitologia s’ha popularitzat entre els presents, en una jornada d’aprenentatge sobre el món dels ocells, la manera com viuen, i les migracions que fan. L'expert en la matèria, el biòleg local Marc Illa, ha dirigit la jornada, on s’han anellat una seixantena de petits ocells en el marc de les campanyes periòdiques que es fan en aquest aiguamoll, que és una de les estacions d’anellament on es desenvolupa el projecte Sylvia, coordinat per l’Institut Català d’Ornitologia, per observar com evoluciona la demografia d’aquestes aus. És el que es busca amb un anellament, que «es basa en la captura i el marcatge individual dels exemplars per recollir dades i fer estudis específics sobre aquests mateixos individus o espècies», explicava Illa. La idea és mirar de recapturar-los anys més tard, sigui en aquesta o en una altra estació d’anellament i veure l’evolució de l’ocell, que es pot identificar fàcilment a través del codi únic i prèviament registrat que consta en l’anella col·locada en una de les seves potes. D’aquesta manera «podem saber on emigren, quant de temps viuen, com canvia la seva condició física..., i en definitiva, com evoluciona cada individu al llarg del temps».
I això és el que s’ha fet avui amb una seixantena d’ocells d’espècies diverses, entre la boscarla de canyar, el rossinyol, el rossinyol bord, el verdum, el pardal comú, el tallarol gros, o la bosqueta vulgar, entre altres.
A partir d’una captura amb una xarxa japonesa (d’ús exclusiu per a aquest tipus d’activitat), on els ocells queden enganxats sense lesionar-se, Illa anava anellant un per un tots els individus i en recollia els trets distintius, des de l’edat, que experts com ell reconeixen a través dels colors i el plomatge, fins al sexe, les dimensions de les ales, el pes, la condició física i la musculatura.
Per fer tot això n’hi ha prou amb un parell de minuts, i l’ocell queda lliure i ja pot emprendre el vol.
Molts d’ells, explicava Illa, estan de pas a Santpedor, en una època i en un entorn, el de l’aiguamoll, «de qualitat, on troben força menjar i es poden engreixar ràpidament» per poder emprendre camí en el seu viatge migratori.
Precisament, les migracions dels ocells han centrat bona part de l'interès de la jornada, i això que encara hi ha molt per investigar i descobrir, deia Illa. Se sap que «amb un sol ull poden veure el camp magnètic de la Terra», explicava el biòleg, i que «tenen com un mapa genètic intern per saber on han d’anar i com fer-ho». Fins i tot «saben recalcular la ruta» si es perden amb algun cop de vent o per qualsevol altra circumstància, però continua sent una incògnita «com s’ho fan per tornar cada any exactament al mateix lloc». Migren sols o acompanyats segons l’espècie, a una alçada d’entre 2000 i 3000 metres, a velocitats d’entre 40 i 50 km/h, i recorren centenars de quilòmetres al dia sense planejar. Tota una proesa que ha deixat amb la boca oberta bona part dels assistents.
