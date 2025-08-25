Els trens de l’R4 circulen amb retards que poden superar els 30 minuts per les obres a la línia
L’R3 comença el dilluns sense problemes després d’un cap de setmana de talls al servei
ACN
Barcelona
Els trens de la línia R4 de Rodalies circulen aquest dilluns al matí amb retards que poden superar els 30 minuts per les obres que s’estan fent en aquesta línia. D’altra banda, a la línia R17, el trajecte entre Tarragona i Salou-Port Aventura s’ha de fer per carretera, segons informen des de Renfe.
En canvi, els trens de l’R3 circulen sense incidències després d’un cap de setmana amb molts problemes en aquesta línia: dissabte una incidència a la infraestructura va obligar a tallar el servei entre l'Hospitalet i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) i diumenge es va haver d’interrompre de nou entre l’Hospitalet i la Garriga (Vallès Oriental) des del matí i fins a la tarda.
