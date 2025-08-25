Extingeixen un foc encès en una cinta transportadora d'una empresa de Sallent

L'incendi, que ha estat apagat en poc més de mitja hora, no ha deixat cap ferit

Els Bombers hi han treballat amb cinc dotacions

Els Bombers hi han treballat amb cinc dotacions

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Els Bombers han extingit un foc que s'ha encès en una cinta transportadora de paper d'una empresa ubicada al carrer Caseta d'en Camp de Sallent. Per causes que s'investiguen, l'incendi s'ha declarat pels volts de les 10.30 h d'aquest matí i, poca estona més tard, a les 11 h, ja havia quedat apagat. No consten ferits a causa de l'incident.

Els Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat amb cinc dotacions per aquesta incidència i, després d'extingit el foc, han dut a terme les corresponents tasques per assegurar l'interior de l'empresa i la valoració de danys.

