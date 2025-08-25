Mor Valentí Riera, qui va ser alcalde d'Aguilar de Segarra durant 40 anys
Riera, que tenia 82 anys, es va convertir en un dels quatre batlles més longeus de Catalunya, des de les primeres eleccions democràtiques fins a les del 2019
Lluc Grandia
Valentí Riera Vilaplana, exalcalde d’Aguilar de Segarra que va esdevenir, per trajectòria, el batlle més històric de la Catalunya Central, ha mort a l’edat de 82 anys. Valentí Riera va estar al capdavant d'aquest consistori de Bages durant exactament quatre dècades, i va arribar a ser un dels quatre més longeus de tot Catalunya. La vetlla al tanatori Memora estarà oberta fins aquest dimarts a 2/4 de 6 de la tarda, i el funeral tindrà lloc a les 6 a l’església d’Aguilar.
Valentí Riera (Aguilar de Segarra, 1943) va començar a exercir d’alcalde als 36 anys, i hi va seguir fins als 76. Es va presentar i va sortir escollit a les primeres eleccions democràtiques, les del 1979, i ja no va deixar el càrrec, sempre sota les sigles de CiU, fins que el març del 2019 va anunciar que en les que van tenir lloc el maig d’aquell any ja no es tornaria a presentar. Va presidir fins al 2011 un ajuntament de consell obert (la participació no era amb llistes tancades), ja que fins llavors havia estat un municipi de menys de 250 habitants. Tanmateix, en els dos comicis que sí que ja va concórrer com a candidat d’una llista tancada, es va acabar arribant a acords per fer un govern d’unitat.
Pagès d’ofici (quan va començar a ser alcalde tenia granges), també durant anys va regentar un restaurant al mateix municipi. Ell mateix explicava en una entrevista a Regió7 publicada el 2015, quan va anunciar que optaria a la que seria les seves últimes eleccions, que per exercir de batlle mai no havia cobrat ni un cèntim (ni ell ni cap regidor) i que havia hagut de compaginar durant anys les tres labors.
En aquella mateixa entrevista també destacava de la seva trajectòria que la millor satisfacció era «cada obra que hem fet que ha suposat cobrir necessitats del poble». Les primeres que va afrontar, recordava van ser la rehabilitació de la casa consistorial i, especialment, la portada de l’aigua al municipi, que es va inaugurar l’any 1983 amb la presència del president Jordi Pujol.
Recordava que quan ell va assolir l'alcaldia «pràcticament no hi havia cap servei» d'aigua, de llum, ni de telèfon. I deia que era aquesta modernització la que més havia fet evolucionar el poble. Després, «va venir la millora dels camins, primer amb grava i més tard amb quitrà», que també han afavorit enormement en les comunicacions i en contra de l'aïllament del municipi. Més enllà d'això, Riera destacava altres projectes que s'han desenvolupat durant aquests quaranta anys i que considera importants per al municipi, com les piscines, o l'arranjament del castell de Castellar.
Va passar també moments molt difícils, especialment els referents a incendis, ja que el seu va ser un municipi especialment tocat. De fet, és on van tenir punts d’inici els dos grans incendis, per dimensió, registrats històricament a tot Catalunya, el que va arrencar el 4 de juliol del 1994, i el que ho va fer el 18 de juliol del 1998.
Més enllà dels focs, ell mateix rememorava un altre moment especialment delicat, que va tenir lloc també el 1994. Va ser quan es va posar sobre la taula la possibilitat d’instal·lar un abocador residus al poble. Valentí Riera explicava en l’entrevista a Regió7 que «com a ajuntament ho vam passar molt malament perquè es generen moltes pressions. Les empreses en aquest sector saben com actuar, primer es van posar d’acord amb els propietaris i, quan t’ho venen a explicar a l’ajuntament, ja porten tots els estudis fets. Quan va sortir a la llum va començar el rebuig de la població i nosaltres ens hi vam afegir des del primer moment, però són situacions que porten neguit i crispació entre els veïns».
Quan va anunciar que no optaria a la reelecció, el 2019, va explicar que es dedicaria a fer vida de jubilat, i tan sols pendent de l'evolució d'una granja que tenia arrendada.
L'actual alcalde del municipi, Ricard Tomàs, ha expressat el seu condol i ha ressaltat la figura de Riera. «El Valentí Riera no va ser un alcalde qualsevol. Va ser un dels alcaldes més longeus del país. El primer alcalde elegit democràticament a Aguilar». A més, també n'ha destacat l'obra de govern al llarg de la seva trajectòria: «Una persona que va transformar el poble totalment. Li hem d'agrair moltes coses». A més, ha explicat que la voluntat és fer algun homenatge. «Volem que el seu record segueixi present. És un alcalde que ha deixat empremta. Va transformar el poble, que era un poble rural, i li va donar tots els serveis que té».
