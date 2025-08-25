Navarcles renova la gespa del camp de futbol
Les obres també serveixen per renovar la il·luminació del terreny de joc i es preveu que s'acabin al set de setembre
Navarcles ha començat les obres de reforma del camp de futbol, que permetran canviar la gespa artificial per una de nova i també renovar la il·luminació del terreny de joc. L’actual terreny de joc data del 2008 i les seves condicions ja no eren òptimes per jugar a futbol. Aquestes obres van començar fa un parell de setmanes i es preveu que finalitzin abans del 7 de setembre, amb la previsió que els equips del Club de Futbol Navarcles puguin començar les lligues amb la gespa nova. Les obres estan completament finançades pel PGI de la Diputació de Barcelona.
Els primers treballs que es van començar a fer van ser els de renovació de la il·luminació del terreny de joc, que van iniciar-se fa unes dues setmanes i van finalitzar el dimecres 13. «Els llums eren molt justos i ja estaven molt desgastats, i creaven ombres en alguns punts del camp», explica la regidora d’Esports del municipi, Rosa Morató. Les obres van durar deu dies i, per la seva complexitat i logística, era necessari fer-les abans del canvi de gespa, ja que requerien maquinària que hagués fet malbé el nou sintètic.
Dilluns passat, tal com estava previst, es va començar a fer la retirada de la gespa antiga. Aquest procés té la dificultat afegida que s’ha de separar el sintètic del cautxú que porta perquè es reciclen de forma diferent. Dimecres es va finalitzar aquesta part i simultàniament, es va començar el canvi dels mecanismes de regadiu del camp. Se substitueixen els canons que fins ara hi havia per uns aspersors que van a terra i s’amaguen quan no es fan servir.
Aviat començarà la instal·lació del nou sintètic. «Aquest ja no és de cautxú, perquè està prohibit. La seva funció la farà una espècie de sorra», explica Morató. El primer pas és la instal·lació d’una base d’uns dos centímetres que serà sobre on reposarà la nova gespa sintètica.
El CF Navarcles ha hagut de distribuir els equips que ja estan entrenant entre diversos camps de futbol de la comarca. El president del club, Jordi Merlos, detalla que «des del mes de juliol ens vam posar en contacte amb diversos clubs, i estem molt contents amb l’acollida que hem tingut». Els equips de futbol 11, que ja estan entrenant, s’han reorganitzat en quatre camps, els de Sant Fruitós, Castellnou, Sallent i Avinyó. «Estem molt agraïts als clubs que ens han cedit espai», assegura Merlos. Alguns equips hauran d’entrenar a dos camps diferents, però s’ha intentat que sigui en el mínim de casos possibles.
Els equips que juguen en categories de futbol 7 comencen els entrenaments al dia 8 de setembre, a l’espera que ja estigui acabada l’obra. «Endarrerim una setmana la pretemporada d’aquests equips. Ho hem parlat amb totes les famílies», explica Merlos. En cas que no estiguin finalitzades a temps, els equips començarien els entrenaments a les pistes dels edificis Verd i Vermell de l’Escola Catalunya.
L’Ajuntament i el club s’han agraït mútuament la col·laboració a l’hora de gestionar aquest problema. Morató detalla que «la junta directiva ha fet una molt bona feina. Tots els clubs volen canviar la gespa a l’agost, i vam tenir el campus al juliol, així que ho hem fet quan ha anat millor» «Quan vam començar aquesta legislatura, teníem molt clar que aquesta era una de les nostres prioritats i de seguida vam demanar la subvenció». Merlos valora que «tot i les dificultats, estem molt contents. Esperem que les obres acabin a temps i aviat tot torni a la normalitat».
El primer equip haurà de disputar els diversos partits amistosos de pretemporada com a visitant o bé a Sant Fruitós. El més destacat és la primera ronda de la Copa Catalunya, el dia 31 d’agost, quan el camp del municipi veí acollirà el partit entre els groc-i-negres i el Balsareny. La segona ronda de la competició es jugarà el cap de setmana del 6 i 7 de setembre, de manera que, si els navarclins vencessin, dependrien de l’evolució de les obres per poder disputar el partit a casa.
