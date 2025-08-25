Navàs encara la recta final d’una festa major massiva i amb aniversari inclòs
Música, concerts, cercaviles i balls populars han estat els principals reclams del programa, que s’acabarà aquest dimarts amb la tradicional sardinada
Amb permís del temps, Navàs encarrilarà aquest dilluns a la tarda i demà els últims actes d’una setmana de festa major que fins ara està deixant molt bones sensacions pel que fa a la participació. S’ha fet el ple en els actes consolidats «que van a més», i també hi ha hagut encert amb activitats noves, com el Vespreig amb bany nocturn i ambient festiu a la piscina d’aquest diumenge, que segurament «ha vingut per quedar-se», apunta l’alcalde, Jaume Casals.
L’aplec de sardanes i el ball i el concert amb La Welcome Band centraran les activitats aquesta tarda i nit, que s’acomiadarà amb una sessió de hits des dels 2000 fins ara, i demà a la tarda serà el torn de la sardinada i botifarrada popular, per a la qual s’espera repetir l’èxit de cada any, amb l’assistència d’unes 700 persones pel cap baix. Un èxit que enguany ha marcat bona part dels actes que ja s’han fet, i en què la música i els concerts, sobretot de nit, han tingut part del protagonisme. La plaça de l’Ajuntament, on se celebren, s’ha omplert tots els dies fins a la matinada, amb propostes variades que anaven des d’un tribut als Red Hot Chilli Peppers, fins a tributs també a Estopa, Melendi, Fito o El Canto del Loco, al costat de les actuacions de la Ludwing Band o Strombers.
Més enllà de la música, la bouada de dijous i l’arrencada festiva de divendres, amb la sàtira de l’Òliba i els cargols de foc, també van tenir una gran resposta de públic, mentre que la cercavila Nabars que es va fer després amb més de 600 persones, ja s’ha consolidat com un dels actes insígnia de la festa.
També ho és la festa del pubillatge, que dissabte al vespre va lluir a la plaça de l’Ajuntament amb la proclamació de la pubilla, Laura Suau Simó, i l’hereu, Jordi Cabrera Ruiz. Aquest any, també hi haurà Joana Latre Casals com a primera dama, Abril Buchaca Teller, com a segona, i Berta Soler Ruiz, com a tercera.
60 anys dels nans
L’altre gran reclam de la Festa Major de Navàs són els balls populars del diumenge al migdia a la plaça, i aquest any l’han omplert més que mai coincidint amb el 60 aniversari dels nans, un fet que es va recordar amb la ballada. Abans havia sortit l’Òliba, els bastoners, i els cascavells, que enguany també van fer el rècord de participació (72 nens i nenes), com a mínim dels últims anys. Finalment, va ser el torn dels gegants, amb protagonisme femení, perquè per primer cop, la geganta Montserrat la va fer ballar una noia. La sardana final va aplegar unes 300 persones fent rotllana a la plaça.
I l’humor tampoc no ha faltat a la festa. Tot i la guitza de la pluja, que diumenge a la tarda va fer retardar uns minuts l’espectacle, l’humorista Peyu va omplir a vessar la mateixa plaça on s’ha concentrat pràcticament tota l’activitat festiva.
