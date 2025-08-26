Els accidents mortals a la Catalunya central es redueixen el 35% durant 2025
Onze persones han perdut la vida a les carreteres de la regió des de principi d'aquest any
Durant els set primers mesos d'aquest 2025, onze persones han perdut la vida a les carreteres de les comarques que cobreix aquest diari, una xifra que suposa una disminució del 35,29% respecte als sinistres mortals que hi va haver del gener a l'agost del 2024, que van ascendir fins als 18. La comarca on han tingut lloc més accidents amb víctimes mortals ha estat el Bages, seguida del Berguedà l'Anoia i l'Alt Urgell. Més de la meitat dels traspassats a la xarxa de carreteres de la regió eren de col·lectius considerats com a vulnerables, és a dir, motoristes i vianants.
En l'àmbit de Catalunya, durant el primer semestre d'aquest any 69 persones han perdut la vida a la carretera. D'aquestes, prop d'un 15% ho van fer en vies de la zona de cobertura de Regió7. Dels 11 sinistres mortals que han tingut lloc a la centre, tres han succeït a la C-16, als termes de Sant Vicenç de Castellet, Sallent i Cercs, i un més a la C-16c, que connecta amb l'autopista anterior, a Sant Fruitós de Bages. Així doncs, quasi un terç del total van tenir lloc en aquesta carretera. Una altra de les vies on s'han concentrat els accidents ha estat l'N-260, a l'altura de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) on han tingut lloc dos accidents amb víctimes mortals.
A la regió central cinc de les morts a les carreteres, gairebé la meitat del total d'aquest any, s'han registrat a la comarca del Bages. Els altres casos van tenir lloc a les comarques del Berguedà, a l'Anoia i a l'Alt Urgell, concretament, dos a cadascuna d'elles.
La C-16, la via que acumula més morts a la regió aquest any
L’autopista C-16, que connecta Manresa amb Berga, és la via interurbana de la Catalunya central que acumula més morts aquest 2025. El primer de març va tenir el primer accident mortal a la via, concretament, en el seu pas per Cercs. Una dona de 59 anys que era la passatgera posterior d’un dels vehicles involucrats, va perdre la vida després de patir una col·lisió frontal amb un altre turisme. La conductora de l’altre vehicle va ser detinguda per homicidi imprudent.
El 22 d’abril va tenir, quasi dos mesos més tard, una dona de 49 anys va perdre la vida, en aquest cas, en el tram de la C-16 que passa per Sallent. El cotxe en què circulava va quedar travessat al mig de la via i un altre turisme la va envestir amb força per un dels laterals.
El darrer dels sinistres va tenir lloc el 5 de juliol, quan va morir un motorista manresà de 59 anys després que patís un xoc frontal amb un autobús de l’empresa Sagalés. L’incident va succeir al punt quilomètric 3,3 de la carretera de Manresa al Pont de Vilomara.
Més de la meitat, de col·lectius vulnerables
Cinc dels morts en accidents de trànsit de la regió estaven circulant en cotxe o en camió, però els sis restants formaven part a col·lectius vulnerables a les carreteres. Cinc d'ells eren motoristes i una era una vianant que va ser atropellada per un altre vehicle.
Per aquest motiu el Servei Català de Trànsit (SCT) ha fet una crida a motoristes, vianants i motoristes per tal que tinguin «una major percepció del risc i prenguin consciència de la seva fragilitat» a les carreteres. Per a la resta d'usuaris, demana «respecte i prudència per aconseguir reduir les víctimes d'aquests col·lectius».
Barcelona, la demarcació que acumula més morts
Segons dades publicades per Trànsit, la demarcació de Barcelona és la acumula més víctimes mortals durant el primer semestre del 2025. En aquesta àrea un total de 33 persones hi han perdut la vida, dues més que l'any passat. I d'aquestes, 14 eren motoristes. La segona demarcació amb una major sinistralitat és la de Tarragona, on hi ha hagut 20 morts. De fet, entre les dues demarcacions han sumat 53 de les 69 víctimes totals que hi ha hagut fins a finals d'aquest juny.
Més víctimes menors de 35 anys
Pel que fa a l’edat de les víctimes mortals que hi ha hagut a Catalunya, aquest any hi ha hagut un increment dels morts entre els joves de menys de 35 anys. En concret, 25 de la setantena de víctimes mortals son menors de 35 anys, el que representa el 36% de les víctimes mortals. Durant el primer semestre de l'any, hi ha hagut 12 morts de 15 a 24 anys, 12 més de 25 a 34 anys i també 1 de 0 a 14 anys. De la resta de franges, destaca sobretot la de 55 a 64 anys per ser la que acumula més víctimes mortals, un total de 15.
