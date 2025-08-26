Funeral per Valentí Riera: Aguilar ret l’últim adéu a «l’home tranquil» que «va tenir cura del poble»
Una vuitantena de persones ha seguit el funeral des de l’exterior de la petita església de Sant Andreu per acomiadar qui va ser batlle del poble durant 40 anys
Envoltat, si no de tot, pràcticament de tot el poble d’Aguilar de Segarra. Així ha marxat Valentí Riera Vilaplana, qui en va ser alcalde des de les primeres eleccions democràtiques i durant 40 anys, convertint-se en el de més trajectòria al Bages i un dels quatre de tot Catalunya, i que va morir dilluns a l’edat de 82 anys.
Certament, l’església de Sant Andreu d’Aguilar, que s’alça aïllada enmig de camps, és petita. Però diu molt que vint minuts abans de l’inici del funeral que se li ha oficiat aquest dimarts a la tarda, no només ja no s’hi pogués entrar, sinó que a fora ja s’hi congregaven una vuitantena de persones que han seguit la cerimònia des de l’exterior amb un escrupolós silenci, trencat només en un parell d’ocasions amb sentits aplaudiments, quan des de l’interior del temple se n’ha glossat la figura. I, significativa, també, era la diversitat de generacions que li ha volgut retre aquest comiat.
«Ha estat un gran líder, amb un tracte molt personal amb la gent, molt proper, molt de tu a tu», deia al final del que ha estat un sentit recordatori de la figura de Valentí Riera que ha dibuixat amb paraules el rector de la parròquia d’Aguilar, Enric Garcia.
«No és habitual haver de posar altaveus fora de l’església, però avui és un dia excepcional. Penso que avui tot el poble d’Aguilar ha fet el possible per ser aquí present per acomiadar el Valentí», expressava. I en aquesta línia, afirmava que «avui toca donar-li gràcies» perquè, n’ha subratllat, «ha estat una persona al servei del poble d’Aguilar. I del poble vol dir de les persones. Ha tingut cura de les persones i de les necessitats del nostre poble». Garcia n’ha destacat que «si en féssim les seves memòries veuríem que d’estudis en va tenir molt pocs. Però era una persona molt intel·ligent, que des de la senzillesa i des de la seva gran capacitat va fer tirar endavant un poble del no-res al que avui hem d’agrair que som».
Sota les alzines i pins que presideixen l’entrada a l’església on s’ha oficiat el funeral, la vuitantena de veïns assentia des del silenci quan el rector afirmava que «el Valentí era un home que ha estimat veritablement el poble d’Aguilar, que l’ha portat al cor. Era ambaixador d’Aguilar. I molts dels que hi vau treballar sabeu i dieu que era fàcil treballar amb el Valentí. Un home tranquil, pacient, prudent i que deixava fer».
I també quan n’ha posat en relleu que «va tenir en el seu moment una gran visió de futur, que va saber captar les necessitats, les mancances del poble per posar-hi solució. Volia que tothom pogués viure aquí, que no hagués de marxar fora. I que encara sigui un poble de nuclis i cases disseminats, hi hagi les millors condicions per quedar-s’hi». «Va tenir sobretot la capacitat d’unir-nos com a poble i que poguéssim socialitzar-nos. Que féssim activitats que ens unissin com a poble i que ens donés identitat», hi afegia Enric Garcia, que ha conclòs la glossa recordant que «davant les dificultats que tot això suposava, quin posat tenia? Ell sempre tranquil. Transmetia seguretat i serenitat. Relativitzava els problemes i hi cercava solucions».
Des dels serveis més essencials
En aquest mateix sentit s’ha expressat poc després Pere Aliaguilla, que va ser qui li va agafar el relleu a l’alcaldia el 2019, i que en recordava que «hem treballat molts anys junts i les hem vist de tots colors. Però treballar amb tu ha estat mot fàcil i molt agradable. Sempre has tingut el mateix objectiu, millorar la vida dels veïns d’Aguilar, i has fet tot el possible per aconseguir-ho. Has sigut un home del poble».
També en destacava el fet que va cercar primer solucions «per a totes aquelles qüestions bàsiques que havien de facilitar la vida a pagès: aigua, camins, comunicacions». I que un cop va aconseguir aquest objectiu «vas dedicar els esforços a afavorir i millorar la qualitat de vida i la socialització i el lleure dels veïns del poble. Vas fer tot el possible perquè ningú hagués de marxar de casa seva per millorar les seves condicions de vida».
La filla de Valentí Riera també ha adreçat unes breus paraules per agrair l’amor familiar i «l’amor al poble», i desitjar-li finalment un «bona nit» com els que cada dia ell li enviava «mentre va poder».
Al funeral hi eren els seus dos continuadors com a alcalde, l’esmentat Pere Aliaguilla, que ho va ser en el mandat passat, i l’actual, Ricard Tomàs, i de la plana política hi han assistit, entre altres, el president del Consell Comarcal i batlle del municipi veí de Fonollosa, Eloi Hernànez; l’exalcalde de Manresa Valentí Junyent, o el també exalcalde, en aquest cas del Pont de Vilomara, Cecílio Rodríguez.
