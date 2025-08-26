«L'eix principal del curs de recuperació de punts és el psicòleg, ajuda a veure els riscos»
Les formacions per recuperar punts o el carnet s'allunyen de la part teòrica i s'enfoquen a sensibilitzar sobre els perills de la mala conducció
Els cursos de recuperació total i parcial de punts del carnet tenen tots el mateix format, sigui a l'autoescola que sigui, i s'enfoquin, principalment, a la sensibilització sobre els riscos amb la voluntat que no reincideixin. Malgrat que hi ha una part teòrica, i que, al final, hi ha un test, la part més important és l'emocional. «Aquí ja no es ve a aprendre, els coneixements ja els tenen de quan es van treure el carnet. Aquí anem directe al vessant emocional. Busca en nosaltres mateixos, en el perquè de les coses», explica Rosa Roldán, formadora de l'autoescola Driving. «Ens preguntem per què correm, per què conduïm després d'haver begut o drogat, o per què mirem el mòbil mentre conduïm. Busca entendre el com, el quan i el perquè». El curs parcial són 12 hores, habitualment sis en divendres i sis en dissabte, mentre que el de recuperació completa acostuma a durar el doble. S'acostumen a fer en divendres a la tarda i dissabte al matí, perquè a la majoria de gent que l'ha de fer li fa vergonya, i són les hores en les quals hi ha menys compromisos d'amistats i família, i per tant és més fàcil compaginar-ho sense haver d'agafar-se hores extra o demanar favors.
El paper dels psicòlegs és clau. «Intervé un psicòleg per parlar amb ells, per fer-los entendre perquè prenen els riscos i no fer-los repetir-ho. Per veure com els pot ajudar a buscar alternatives, per si tenen algun factor de risc més interioritzat, si hi ha algun problema més greu de fons...». «L'eix principal del curs és el psicòleg, els ajuda a veure els riscos. N'hi ha que reaccionen millor, sobretot els que han vingut per excés de velocitat o mòbils, i també els conductors professionals», relata Roldán. L'altra peça que participa dels cursos és un testimoni d'una víctima que, habitualment, xoca molt als que fan el curs. Malgrat això, Roldán creu que «està molt bé que vingui una víctima, però el format sempre és el mateix des de fa anys, i mai ve un infractor. També seria positiu».
Els grups d'aquest tipus de cursos acostuma a ser d'entre cinc i quinze alumnes, que permet aprofundir en els casos individuals de cada persona. Se n'acostuma a fer un al mes, tant a Trac com a Driving, sempre que hi hagi clients. Menys a l'agost, que les autoescoles estan tancades.
