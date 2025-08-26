La majoria d'assistents als cursos per recuperar els punts del carnet els van perdre per conduir beguts o consultar el mòbil
Autoescoles de casa nostra que fan teoria per al retorn del permís asseguren que la majoria de conductors hi van quan ja s’han quedat sense, tot i que s’ofereix formació per restablir-ne quan la pèrdua encara és parcial
Les autoescoles no només ajuden a treure el carnet als novells. Alguns centres de casa nostra també fan cursos de recuperació parcial o total dels punts del carnet de conduir, per aquelles persones a les quals se'ls ha retirat el permís o bé han perdut alguns punts i no es volen arriscar a quedar-se sense poder conduir. Precisament el curs de recuperació parcial és el més desconegut, ja que no és obligatori, i molta gent opta per arriscar-se a perdre'ls tots pel seu cost econòmic i de temps.
Els dos cursos són diferents i, per tant, tenen públics diferents. El de recuperació total és obligatori i hi va la gent o bé que ha comès una infracció molt greu, motiu pel qual ser li ha retirat el carnet sencer, o diverses infraccions lleus, que han fet que la persona es quedi sense punts. Així doncs, hi ha dos tipus de perfil. «Les retirades són, principalment, per alcohol i drogues. Amb 0,60 mil·ligrams en aire expirat ja estàs en quantitats penals», explica Rosa Roldán, formadora de l'autoescola Driving. «Hi ha més retirades per alcohol que per drogues, però també es fan més testos d'alcoholèmia que de drogues», explica Piedad López, formadora d'aquests tipus de cursos.
«L'altre perfil és de persones que han anat perdent els punts, de mica en mica, i llavors lamenten no haver fet el curs de recuperació, perquè han d'estar uns mesos sense conduir», detalla Roldán.
En canvi, el curs de recuperació parcial és opcional i serveix per restablir punts en cas que s'hagi fet una infracció lleu. López explica que «hi ha gent que el fa perquè és conscient que si es queda a 0 es queda sense poder conduir, i hi ha gent que s'arrisca, que va provant. Que no faran el curs si poden conduir amb 3 o 4 punts». Per aquest motiu, «un conductor professional, que passa moltes hores a la carretera, no s'arrisca i fa el curs, perquè tenen més possibilitats de perdre punts i quedar-se sense feina». En canvi, els conductors particulars «poden pensar que han tingut un mal dia i li han tret sis punts, però que no li tornarà a passar perquè potser l'han parat un cop en vint anys. I llavors s'arrisca i es queda a zero», relata López. Els perfils més freqüents són de conductors professionals, en moltes ocasions per fer servir el mòbil o per excés de velocitat. «Fer servir el mòbil ja són sis punts del carnet» relata Roldán. «Imagina que vas a 50 per hora pel mig de Manresa, en un lloc de 30, amb el mòbil a la mà. Acabes de perdre 10 punts d'una tacada», assegura.
L'ús del mòbil
El risc més invisibilitzat és el de l'ús del mòbil. Pot afectar tant a particulars que l'agafen per contestar un missatge fins a conductors professionals que no tenen els seus vehicles adaptats amb 'mode mans lliures'. «A la gent el sorprèn més que el mòbil sigui un factor de risc. Perquè ho tenen tan normalitzat i tan interioritzat que pensen que no és un risc», explica López.
Al curs, se'ls ajuda a entendre la perillositat d'aquest factor. «Crec que més o menys tothom sap que si condueixes després d'haver begut o després d'haver consumit drogues és un risc, però moltes vegades el tema del mòbil o la velocitat no ho veuen com un risc tan clar», assegura López. Roldán afegeix que «fins i tot, hi ha molta gent que no sap que mirar el telèfon quan esperes un semàfor tampoc es pot fer. Quan arriben aquí se sorprenen que els puguin treure punts del carnet per això».
Reincidents
Roldán explica que «tenim molts reincidents. Gent que ja ha perdut més d'un cop el carnet. Alguns cops, són gent que ja ve en males condicions a fer el curs». Reclama que hi pugui haver un curs separat per aquests perfils, de «persones que no estan en condicions de rebre cap informació. Trenquen completament la normalitat dels cursos i no tenim les eines per ajudar-los». «La normativa no està preparada per retirar definitivament el carnet a algú», lamenta. En molts casos, són persones que tenen una problemàtica que va més enllà de la retirada de permís, com l'alcoholisme o l'addicció a les drogues.
«Hi ha una sensació d'impunitat, se sanciona molt poc als infractors»
Un dels principals problemes pels quals hi ha tanta gent que fa aquests cursos, segons Rosa Roldán, és perquè «hi ha una sensació d'impunitat, se sanciona molt poc als infractors. Estem espantats de com de poc es fa complir la norma, del poc control policial que hi ha». «La gent campa molt més lliure. Si no hi ha un policia que et miri, molta gent no segueix la llei». Roldán, a part de fer els cursos de recuperació, també fa de formadora pels que s'estan traient el permís, i explica que «per Manresa, en mitja hora, et pots trobar dos cotxes en direcció prohibida, un motorista sense casc, girs prohibits a la carretera de Vic...». «La gent se salta els senyals de cedir el pas. Sembla que parar sigui de fracassats I els stops, el mateix». «La gent no s'atura. A les rotondes, no hi ha cap mena de respecte», relata Roldán.
Això crea una sensació que no està malament incomplir la normativa. «Quan arriben al curs i els hi intentes fer veure que el que fan és incorrcte, ells creuen que això és una cosa que fa tothom i que és una cosa normal, que no passa absolutament res», explica Roldán. «Penso fermament que hi ha moltíssima infracció que no rep la sanció corresponent, perquè quan vaig per la carretera veig tantes infraccions que aquí tindríem molta més gent fent els cursos de recuperació de punts i fins i tot de carnet», assegura.
Per la seva banda, Piedad López assegura que «fan falta campanyes a preconductors. Més formació a gent que s'ha de treure o s'està traient el carnet». «Hi ha molta gent que ens diu que moltes coses no els hi havien explicat. La gent no va ni a les classes teòriques, la majoria de coses es fan per internet. El contacte del formador amb l'alumne és inexistent, ja te l'acabes trobant al cotxe directament».
En el cas del mòbil, aquest fet s'accentua perquè, segons López, «tenim molt més identificat els controls d'alcoholèmia o els radars de velocitat. En canvi, amb els mòbils no tenim aquest factor»
Sense creixement
Malgrat l'augment de l'ús del mòbil, no hi ha un augment dels cursos d'aquest tipus. «Està en decreixement, perquè hi ha sensibilització i campanyes sobre la beguda, les drogues, els límits de velocitat...», relata Rosa Maria Miras, administrativa de l'Autoescola Driving. «També ens estem trobant que hi ha molta gent que, per exemple, té sancions, que compleix les sancions, però que no saben que han de fer aquest curs». Miras assegura que «Hi ha desconeixement al respecte, sobretot del de recuperació de punts. Des del jutjat i la DGT, molts cops no ho diuen». López afegeix que «Ha baixat. Avui en dia tots els cotxes porten mans lliures. La tecnologia, en aquest cas, facilita que no hi hagi tants casos. Però moltes vegades la gent no té l'hàbit, i agafen el mòbil o es posen auriculars, que no es pot fer».
A casa nostra hi ha diverses autoescoles que fan aquest curs. «Això, durant molts anys, es va fer per concessió, i a Catalunya, durant uns vint anys, només ho podia fer el RACC», relata Miras. El 2023, el Tribunal de Justícia de la a Unió Europea va dictaminar que això era il·legal i la DGT va obrir la possibilitat que les diverses autoescoles que tinguessin els formadors preparats per fer-ho poguessin impartir aquests cursos. El RACC ho segueix fent, per exemple, a Manresa o a la Seu d'Urgell, però altres centres, com les autoescoles Driving o Trac de Manresa i el ParcMotor de Castellolí, també ofereixen el servei des de fa poc més d'un any.
Subscriu-te per seguir llegint
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles