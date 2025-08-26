Montserrat portarà la seva història i els valors benedictins al Parlament Europeu
Serà una exposició, en el marc del mil·lenari, que es podrà veure del 2 al 4 de setembre a la Sala Yehudi Menuhin de la cambra europea
La commemoració del mil·lenari de Montserrat traspassarà fronteres. Sota el títol Montserrat, un mil·lenni: una contribució benedictina a la construcció d'Europa, l’abadia portarà aquesta exposició temporal a la Sala Yehudi Menuhin del Parlament Europeu, a Brussel·les, del dimarts 2 al dijous 4 de setembre. Es compon essencialment de recursos escènics, gràfics i audiovisuals amb l'objectiu d'explicar aquest exemple viu que és Montserrat, basant-se en el valor ‘communitate’ i el seu significat en el marc europeu en què ens trobem.
La mostra comptarà amb diferents àrees, començant amb una presentació audiovisual introductòria on s'explicarà la informació essencial sobre la realitat actual de l'abadia. A continuació, els visitants trobaran una adaptació de la conversa que l'abat de Montserrat, Manel Gasch, va mantenir durant la inauguració del mil·lenari mitjançant hologrames. Si llavors l'abat dialogava amb l'abat Oliba i un hipotètic futur abat de Montserrat de l'any 3025, en aquesta ocasió ho farà substituint l'abat Oliba, fundador del monestir de Montserrat, per Sant Benet de Núrsia, fundador de l'Orde de Sant Benet i Patró d'Europa. En aquesta conversa entre passat, present i futur, els visitants descobriran la transversalitat del discerniment en el temps i com, a través dels valors benedictins, una regla escrita fa 1.500 anys continua sent vàlida per afrontar-los.
A continuació, dotze testimonis de persones vinculades a Montserrat il·lustraran els seus vincles amb el monestir a partir de quatre eixos vertebradors: paisatge, cultura, història i espiritualitat. Entre aquests testimonis es trobaran des de persones anònimes fins a figures de renom internacional.
Finalment, l'Abat de Montserrat donarà la benvinguda als visitants amb un audiovisual que els convidarà a endinsar-se en la vida quotidiana del monestir i en les claus de la seva fe. En aquest espai s'hi podran trobar continguts que expliquen els orígens del monaquisme cristià, la fundació dels monestirs a la Catalunya medieval, l'aplicació de la regla de Sant Benet i elements més concrets de Montserrat, com l'organització diària de la comunitat, la importància de la música i la cultura, o el procés de la professió monàstica.
D'aquesta manera, els visitants podran comprendre l'essència de Montserrat com a monestir i santuari, que s'ha mantingut pràcticament inalterat amb el pas del temps, viatjar fins a llocs del monestir habitualment inaccessibles i conèixer les diferents formes de viure Montserrat a través de testimonis personals i els seus vincles íntims amb el monestir.
L'exposició comptarà amb un acte inaugural en el qual s'esperen les intervencions d’Esteban González Pons i Javier López Fernández, vicepresidents del Parlament Europeu, essent González Pons el seu organitzador oficial, i de la presidenta de l'òrgan parlamentari, Roberta Metsola, qui inaugurarà l'acte.
També hi participaran l’abat, qui oferirà una dissertació sobre la contribució de l'humanisme cristià i els valors benedictins a la construcció d'Europa i, més concretament, el cas de Montserrat; i Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari, qui explicarà els elements i continguts que es poden trobar a l'exposició. Durant l'acte també actuarà l'Escolania de Montserrat amb diferents interpretacions musicals litúrgiques.
L'exposició estarà disponible per ser visitada per tots els diputats i exdiputats del Parlament Europeu.
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola