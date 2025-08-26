Sant Joan pagarà del romanent els 255.500 euros que deu a un veí per ocupar-li un solar
L’Ajuntament renuncia, per unanimitat, a recórrer contra la sentència condemnatòria, i l’alcalde ja ha signat l’ordre de pagament
L’Ajuntament de Sant Joan farà efectiu en els pròxims dies el pagament dels 255.500 euros d’indemnització que han de servir per compensar al propietari d’un terreny adjacent a l’escola Els Ametllers a qui se li va ocupar indegudament una parcel·la com a pàrquing durant set anys. L’alcalde, Jordi Solernou, ja ha signat el document conforme es tira endavant amb la transacció, per la qual s’ha hagut de recórrer al romanent de tresoreria mitjançant una modificació de crèdit aprovada pel ple.
D'aquesta manera, i tal com ja ha anat explicant aquest diari, l’Ajuntament dona compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l’obliga a compensar al veí amb aquesta quantitat, i renuncia a presentar un recurs de cassació en contra d’aquesta resolució. «No ens interessa recórrer», apunta Solernou, i diu que ha estat una decisió unànime que es va adoptar en un ple per part de tots els grups municipals tan bon punt es va tenir coneixement de la sentència, considerant que «calia tancar aquest tema com més aviat millor perquè, no fer-ho, encara ens podria sortir més car». I és que, «tornar al jutjat per fer la reclamació, com a mínim ens implicava pagar les costes a nosaltres», sosté Solernou, i amb el risc que la nova sentència tampoc no fos favorable a l’Ajuntament.
El cas s’arrossega ja fa més d’una dècada quan, arran de la construcció de l’escola Els Ametllers, el govern socialista que hi havia aleshores va pactar un conveni amb el propietari en qüestió per poder ocupar temporalment els seus terrenys durant el temps que duressin els treballs (van començar el 15 d'octubre del 2010 i es van acabar el 16 de desembre del 2011). A canvi, se li van pagar 15.000 euros, però el conveni també estipulava que un cop fetes les obres, l’Ajuntament restituiria el solar i el deixaria en les mateixes condicions que abans de l’ocupació. Tanmateix, i amb un canvi de govern pel mig (ERC i Junts van entrar en coalició), un cop acabades les obres el solar no tan sols no es va restituir sinó que es va utilitzar com a aparcament fins al 2019, quan hi va haver un altre canvi de govern que encapçalaria l’actual alcalde, Jordi Solernou, d’Alternativa per Sant Joan, que el va fer tancar. La sentència conclou que l’Ajuntament no va complir l’acord durant els 7 anys que els terrenys van servir d’aparcament, des que van acabar les obres i fins a l’arribada de Solernou, i demana a l’Ajuntament que indemnitzi el propietari amb 100 euros per cada dia d’ocupació. Tot plegat, puja als 255.500 euros que ara l’Ajuntament ha de pagar.
Solernou lamenta la situació a què s’ha arribat, «que a nosaltres ja ens ha vingut donada, i davant la qual vam fer el que crèiem que tocava». Explica que, quan va accedir a l’alcaldia el 2019, es va reunir amb el propietari del solar i el seu advocat per intentar arribar a un acord, «ja fos amb un lloguer amb opció de compra o amb la compra directa dels terrenys...», però no hi va haver èxit, i el cas s'ha hagut de resoldre als tribunals. Tanmateix, «sabent que no s’estava complint l’acord del conveni i que aquell terreny no era de l’Ajuntament, vam col·locar un senyal que prohibís aparcar en aquell solar i fins i tot hi vam col·locar unes pedres per impedir que s’hi pogués accedir».
Amb aquesta acció, l’alt tribunal ha considerat que el terreny queda restituït, i s'atura el compte dels 100 euros diaris. L’alcalde apunta que si en aquell moment el solar no s’hagués tancat, «ara no parlaríem de 255.500 euros, sinó que n’estaríem pagant 474.500».
Els diners s’han tret d’un romanent on, segons l’alcalde, hi ha uns 2,5 milions d’euros acumulats, «però és evident que aquest cas ens ha suposat una despesa extra d’uns diners que hauríem pogut destinar a una altra cosa», lamenta.
