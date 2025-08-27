Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
Un dels vehicles ha donat una volta de campana i, tot seguit, ha xocat contra la mitjana de la carretera
Dos accidents en el mateix punt en dotze minuts de diferència. Un cotxe ha sortit de la C-55 aquest dimecres a les 8:20 hores, al seu pas per Manresa. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, el vehice implicat ha fet una volta de campana abans de colpejar la mitjana de la carretera. A les 8:32 minuts, un segon vehicle també ha patit una sortida de via en el mateix punt quilòmetric, el 30,8, en direcció a Sant Joan de Vilatorrada.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els serveis d’emergència per assistir els ocupants i gestionar la circulació en aquest punt. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, els ocupants dels vehicles afectats han resultat il·lesos.
