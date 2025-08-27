Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa

Un dels vehicles ha donat una volta de campana i, tot seguit, ha xocat contra la mitjana de la carretera

Trànsit a la c-55

Trànsit a la c-55 / Arxiu / Oscar Bayona

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Dos accidents en el mateix punt en dotze minuts de diferència. Un cotxe ha sortit de la C-55 aquest dimecres a les 8:20 hores, al seu pas per Manresa. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, el vehice implicat ha fet una volta de campana abans de colpejar la mitjana de la carretera. A les 8:32 minuts, un segon vehicle també ha patit una sortida de via en el mateix punt quilòmetric, el 30,8, en direcció a Sant Joan de Vilatorrada.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els serveis d’emergència per assistir els ocupants i gestionar la circulació en aquest punt. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, els ocupants dels vehicles afectats han resultat il·lesos.

