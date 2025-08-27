Exposició
Castellbell i el Vilar mostra en una gran maqueta el recorregut de l’antic cremallera de Montserrat
Redacció
Castellbell i el Vilar
L’església modernista de la Sagrada Família de la Bauma, de Castellbell i el Vilar, té exposada una maqueta de grans dimensions que reprodueix el recorregut que feia antigament el cremallera de Montserrat des d’aquesta població. És obra de l’artista local Francesc Roca, i es pot visitar cada diumenge entre les 10 del matí i la 1 del migdia. Amb aquesta maqueta, l’Associació Amics de l’Església de la Bauma convida el visitant a fer un viatge al passat en un context històric en el qual també s’emmarca l’arribada del tren, i el procés d’industrialització que va transformar el poble.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú
- L'alcalde de la Seu sobre el detingut per posar explosius: 'Que tothom estigui tranquil, és un cas aïllat