Castellbell i el Vilar mostra en una gran maqueta el recorregut de l’antic cremallera de Montserrat / Rebeca Fernández

L’església modernista de la Sagrada Família de la Bauma, de Castellbell i el Vilar, té exposada una maqueta de grans dimensions que reprodueix el recorregut que feia antigament el cremallera de Montserrat des d’aquesta població. És obra de l’artista local Francesc Roca, i es pot visitar cada diumenge entre les 10 del matí i la 1 del migdia. Amb aquesta maqueta, l’Associació Amics de l’Església de la Bauma convida el visitant a fer un viatge al passat en un context històric en el qual també s’emmarca l’arribada del tren, i el procés d’industrialització que va transformar el poble.

