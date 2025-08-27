Santpedor organitza una visita medieval per al primer dissabte de setembre
Entre altres espais, es podran conèixer els tres portals que encara es conserven de la muralla del segle XIV
Redacció
La visita guiada del mes de setembre que organitza mensualment la regidoria de turisme de l’Ajuntament de Santpedor permetrà descobrir la vila medieval. Anirà a càrrec de la historiadora Mireia Vila Cortina. La visita serà el 6 de setembre a les 10 del matí, és gratuïta i cal inscripció prèvia a través del web municipal (santpedor.cat).
Es farà un viatge a l’edat mitjana, en què la població va arribar a tenir la categoria de vila reial i era el nucli més gran i important del Bages després de Manresa. Es podrà conèixer l’església parroquial i la portalada romànica, obra d’Arnau Cadell (segle XII), primer embrió de la sagrera de Sant Pere d’Or; el Palau dels Comtes-Reis; els principals edificis i carrers amb vestigis medievals i els tres portals que encara es conserven de la muralla del segle XIV.
El punt de sortida serà a l'Oficina de Turisme, a Cal Clarassó. Es recomana portar calçat còmode, protecció pel sol i aigua per hidratar-se durant la visita.
