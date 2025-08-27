Excursionisme
La sortida de Rellinars a Mura compta amb una seixantena de participants
Redacció
Rellinars
El centre excursionista de Rellinars va recuperar la sortida de Rellinars a Mura des del Coll d’Estenalles. Enguany, l’excursió va aplegar una seixantena de participants, que, un cop acabada la ruta van celebrar un sopar a La Masia del Salt, a Mura. El centre excursionista de Rellinars, va qualificar l’esdeveniment de «molt exitós tant pel que fa a participació, com d’organització i logística» i també va voler agrair la participació de tots els assistents. La sortida de Rellinars a Mura des del Coll d’Estenalles, la va impulsar Pere Capella, a mitjans dels anys 90. Està especialment adreçada a famílies, joves del poble, i també als adults i els més grans.
