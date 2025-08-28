El Bages és la segona comarca de Catalunya amb més calderes de biomassa
L'any passat es van comptabilitzar 142 instal·lacions d'aquest tipus a la comarca, amb 17 MW de potència
El Bages és la segona comarca de tot Catalunya amb més instal·lacions de biomassa, segons l'Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya (OCBC). La comarca té, en total, 142 instal·lacions d'aquest tipus, superada només per Osona (amb 240) i per sobre del Vallès Oriental (amb 134) i el Barcelonès (amb 130).
El Berguedà ocupa la setena posició, amb 96, el Solsonès està a la dotzena posició (amb 68) i l'Anoia i la Cerdanya comparteixen la catorzena posició (amb 64 instal·lacions cada comarca). Ja més avall, el Moianès en té 29 (vint-i-cinquena posició), tres menys que l'Alt Urgell, una posició per sota. El Lluçanès encara no té dades pròpies.
En canvi, la comarca amb més potència tèrmica de la Catalunya Central és el Berguedà, que és tercera (empatada amb el Segrià) amb 21 megawatts, només superada pel Gironès (51 MW) i Osona (26 MW). El Bages cau a la cinquena posició, amb 17 MW. La Cerdanya en produeix 7, el Solsonès i l'Anoia 5 cadascun, l'Alt Urgell 3 i el Moianès 2.
La majoria d'instal·lacions de biomassa que té el Bages són d'ús públic i es troben, per exemple, en nombrosos centres educatius o bé en recintes esportius, com pavellons o camps de futbol. També hi ha empreses, com Ral d'Avinyó, que en tenen. Al Berguedà, fins fa prop d'un any, hi havia una central de biomassa al polígon de la Valldan, que s'alimentava de les restes forestals de boscos públics, però al setembre de l'any passat va patir un greu incendi que la va inutilitzar.
Es preveu que ben aviat el Solsonès escali posicions, ja que la companyia alemanya Knauf ha anunciat que construirà una planta de biomassa a la fàbrica que té a Guixers, al Solsonès, amb una potència de 7,5 MW i que donarà feina a unes 200 persones. Està previst que estigui enllestida abans d'acabar l'any.
Aquestes calderes suposen un estalvi respecte al gas, ja que és una energia més barata i també més verda. De fet, l'Ajuntament de Manresa anunciava aquest gener que la nova caldera de biomassa instal·lada al complex esportiu del Congost provocaria un estalvi de 57.000 euros anuals en comparació a la factura de gas. A Sant Fruitós, la nova xarxa alimentada per caldera de biomassa que generarà l'aigua calenta i la calefacció del pavelló d'esports i l'escola Pla del Puig reduirà a la meitat la factura d'aquests serveis, segons calculen fonts municipals.
Una de les primeres instal·lacions públiques que s'havien de fer de biomassa a Catalunya havia de ser a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Un projecte que es va presentar l'any 2010 per l'aleshores consellera Montserrat Tura i que havia de suposar una revolució en aquest aspecte. La fi del govern tripartit i les retallades van deixar aparcat el projecte i ja no s'ha tornat a posar mai més sobre la taula.
Millora a Catalunya
A escala nacional, el consum de biomassa a Catalunya va créixer un 12% l'any 2024, segons les dades del balanç anual de l'Estratègia per promoure l'aprofitament de la biomassa forestal i agrícola, impulsada per la Generalitat de Catalunya. El consum de biomassa forestal va ascendir a les 547.200 tones anuals, i la superfície forestal gestionada va augmentar també un 12%, fins a les 22.798 hectàrees (l'equivalent a una vegada i mitja la superfície de parcs naturals com el de la Zona Volcànica de la Garrotxa). La biomassa és una font energètica renovable d'origen local, i el seu aprofitament contribueix a una millor gestió dels recursos silvícoles del país.
Aquesta millora, segons expliquen fonts governamentals, es deu a un gran creixement en el consum de biomassa en forma d'estella, que ha registrat un increment anual del 34%, degut fonamentalment a l'entrada en funcionament de noves calderes en l'àmbit industrial i a la baixada de les exportacions. La demanda de llenya s'ha mantingut estable, i el consum en forma de pèl·let ha registrat un descens del 17%. L'aprofitament per a usos energètics de la biomassa va permetre reduir les emissions de gasos causants de l'efecte hivernacle en 218.057 tones anuals.
En els darrers deu anys, la producció de biomassa a Catalunya s'ha professionalitzat i la demanda s'ha focalitzat en instal·lacions més grans i cada cop més desvinculades de la climatologia, com són els usos industrials o en edificis de serveis. Entre 2012 i 2023 s'han posat en servei a Catalunya 4.265 instal·lacions de biomassa, que totalitzen una potència de 393 MW, segons l'Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya.
