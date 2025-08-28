Endesa reforça el servei elèctric al polígon industrial Santa Anna II de Santpedor
Es despleguen dues noves línies subterrànies per garantir una alimentació alternativa quan sigui necessari, i es digitalitzarà el sistema per poder maniobrar a distància
Redacció
Endesa està portant a terme una actuació al polígon industrial Santa Anna II de Santpedor per reforçar la xarxa elèctrica de la zona i millorar la qualitat del subministrament. L’actuació consisteix en desplegar dues noves línies subterrànies que permetran tenir una alimentació alternativa a les empreses del polígon en cas d’incidència o manteniment en el servei. També s’instal·larà control remot en un centre de mesura per poder operar a distància i poder reposar el servei més ràpidament.
Les obres s’estan realitzant al carrer de les Arenes i en una finca privada de l’empresa Magneti Marelli, on s’està estenent 320 metres de nou cablejat subterrani de mitjana tensió d’alumini a 25 kV i de 240 mm2, una secció superior a l’anterior (de 150 mm2) que permetrà esponjar la xarxa i deixar-la preparada per a ampliacions que hi pugui haver en un futur. Tot plegat permetrà optimitzar la configuració de la xarxa elèctrica a la zona i que un centre de mesura existent passi a tenir una configuració d’entrada-sortida mitjançant doble circuit, de manera que hi haurà una línia alternativa en cas d’indisposició de la línia principal.
A més, també es millorarà de forma substancial la seguretat d’aquesta instal·lació, ja que es substituiran les cabines aèries per unes encapsulades amb un gas de característiques especialment aïllants. Aquestes cel·les, completament estanques, tenen una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i són més segures per als tècnics que han d’entrar al centre de transformació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.
Per últim, el centre de mesura també quedarà telecontrolat, ja que s’instal·laran uns dispositius d’actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del Centre de Control de la Companyia. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l’avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal ara que es podrà alimentar els clients per vies alternatives.
L’actuació beneficia directament a 14 empreses properes al punt d’intervenció, que representen una potència total de 1.178,7 kVA. Indirectament, tot el polígon industrial Santa Anna II en sortirà reforçat, segons sosté l'empresa, ja que la nova configuració permetrà una gestió més eficient del subministrament.
Aquesta actuació, que ha suposat una inversió de 80.000 euros aportats íntegrament per la companyia, s’emmarca en el pla de millora de les infraestructures elèctriques que Endesa desenvolupa al Bages, amb l’objectiu de dotar la xarxa de més robustesa, fiabilitat i capacitat de resposta davant d’incidències.
