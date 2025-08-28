Viatges
Un grup de bagencs coneixen, amb Viatges Concord, les illes Sao Miguel i Terceira a les Açores
Redacció
Manresa
Un grup de bagencs i voltants van participar a la sortida organitzada per Viatges Concord per descobrir les Açores amb São Miguel, coneguda per la seva exuberant vegetació, les llacunes d’origen volcànic i els camps de te, els únics d’Europa amb Ponta Delgada, la capital i cor vibrant de l’illa més gran. També van visitar Terceira, que té un caràcter més històric i cultural. L’illa és famosa per la seva capital, Angra do Heroísmo, una ciutat renaixentista que va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Van viure una experiència completa de l’arxipèlag.
