Marganell prepara set dies de Festa Major

La consolidació de la cercavila popular i l'actuació de l'Esbart Egarenc, alguns dels actes més destacats

La cercavila viurà la seva segona edició

Redacció

Marganell

Marganell celebrarà, del 7 al 21 de setembre, la Festa Major d'enguany, que tindrà actes durant set dies. Està coorganitzada entre l'Ajuntament i la Comissió de Festes del municipi i compta amb una dotzena d'actes per a tots els públics.

La celebració arrencarà el diumenge 7 amb la mostra de danses catalanes, a càrrec de l'Esbart Egarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa. Interpretaran diversos balls de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i l’Alguer, així com creacions i adaptacions contemporànies. A més, proclamaran els nous hereu i pubilla del municipi. El dimecres 10 es farà el ja tradicional sopar de la sardinada, amb rom cremat. I, a la nit, actuació del grup Set de Nit.

L'endemà es durà a terme la missa de Festa Major. Divendres serà el torn del sopar de carmanyola, i la nit s'allargarà amb l'actuació de DJ Sansi. Dissabte serà el dia gros de la festa, amb el torneig de Ping-pong al matí i la segona edició de la cercavila popular, acompanyats de colles geganteres de la zona i la banda Buidant la Bota, a la tarda. El clàssic sopar de festa major i el grup JOS Espectacles seran els actes de la nit.

El diumenge, ben d'hora, és el torn de la caminada popular. Tancarà la festa, el 21 de setembre, el dinar de la gent gran.

