Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Festa Major

Navàs acull el 46è aplec de Sardanes

Navàs acull el 46è aplec de Sardanes

Navàs acull el 46è aplec de Sardanes / Albert Obradors

Redacció

Navàs

En el marc de la Festa Major de Navàs, la plaça de l’Ajuntament del municipi, va celebrar el 46è aplec de Sardanes. Van comptar amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, i amb la Cobla La Principal del Llobregat. Des de les 6 de la tarda els participants van poder gaudir de l’acte i ballar molt.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents