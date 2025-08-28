Festa Major
Navàs acull el 46è aplec de Sardanes
Redacció
Navàs
En el marc de la Festa Major de Navàs, la plaça de l’Ajuntament del municipi, va celebrar el 46è aplec de Sardanes. Van comptar amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, i amb la Cobla La Principal del Llobregat. Des de les 6 de la tarda els participants van poder gaudir de l’acte i ballar molt.
