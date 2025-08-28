Súria ampliarà cap al sud el polígon de la Pobla amb el doble de sòl industrial
L’Ajuntament i els promotors plantegen un àmbit amb tres grans parcel·les connectades entre elles amb opció que les pugui ocupar una sola macroempresa
Súria guanyarà prop de 80.000m2 de sòl industrial al polígon de la Pobla, que ara en té poc més de 46.000, amb el futur desenvolupament del sector cap al sud. La idea és que aquesta ampliació es pugui començar a executar en un termini d’entre un any i mig i dos anys.
De moment, l’Ajuntament ha fet un primer pas d’una tramitació que serà llarga, amb l’aprovació per unanimitat en l’últim ple de l’avanç de modificació del planejament urbanístic d’aquest àmbit. El que es vol tirar endavant a partir del que s’ha aprovat ara és una nova proposta «que té el consens polític, tècnic i dels promotors privats dels terrenys», explica l’alcalde de Súria, Albert Coberó, i que actualitza i adequa al context actual el pla parcial que es va redactar el 2006 per desenvolupar aquest nou polígon, però que amb l’arribada de la crisi un parell d’anys més tard, no va arribar a prosperar.
El nou planejament que ara es planteja manté la mateixa superfície industrial ja prevista aleshores, de 79.000 m2, però l’àmbit global en què s’incorporarà, de 144.000 m2, redueix els vials i incrementa notablement les zones verdes respecte del què s’havia dibuixat el 2006. D’un polígon amb quatre vials i diverses parcel·les per a naus petites i mitjanes, es passarà a un polígon d’un sol vial i tres grans parcel·les, una de 51.000 m2, una altra de 20.000 i una darrera de 8.000, en aquest cas de titularitat municipal. A més, estaran connectades entre elles, la qual cosa donaria opció a la instal·lació d’una macroempresa en un espai de 71.000 m2 aprofitant els dos solars privats, si es presentés l'oportunitat. A tot plegat, s’hi ha de sumar l’espai del vial i zones verdes, una àrea d’aparcament i mobilitat per a vehicles i camions de 7.500 m2, i una estació depuradora de 400 m2 més. L’alcalde, Albert Coberó. Defensa la necessitat de desenvolupar aquest nou àmbit, tenint en compte que «el polígon industrial actual està força ple», i sobretot «per l’oportunitat que ens donarà a l'hora de generar riquesa i llocs de treball al municipi». Diu que el disseny que es planteja vol fer de Súria «un espai atractiu per a la implantació de noves empreses, especialment una de gran que pugui crear ocupació, activitat econòmica i riquesa».
Per altra banda, la nova proposta d’ampliació del polígon que ara es planteja també preveu preservar el patrimoni de la zona, amb una millora del camí ral d’accés a Can Torres i el que porta cap a la colònia Antius. A més, també es conservarà i consolidarà l’antic Mas de la Pobla.
Un procés llarg
De moment, però, amb l’aprovació d’aquest avanç de modificació del planejament, tot just s’ha donat l’inici a un procés que serà llarg. Primer de tot, aquest avanç s’ha d’enviar a la Generalitat per a la seva tramitació ambiental. Després, caldrà fer les aprovacions inicial, provisional, i definitiva, amb tots els informes sectorials necessaris. Per tot plegat, es preveu un termini d’entre un any i mig i dos anys abans no es puguin atorgar les respectives llicències d’urbanització del nou polígon i de construcció de les naus. De cara al setembre, l’Ajuntament preveu organitzar una jornada de participació pública a la sala de plens per explicar amb més detall el projecte previst del nou polígon.
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms