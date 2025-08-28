Una vintena de municipis de l’àrea central paguen un IBI superior a la mitjana catalana
Del conjunt de Catalunya, Sant Esteve Sesrovires és el tercer amb un preu més alt del rebut de la contribució
Si es posa la lupa en els municipis en relació amb el preu que paguen de mitjana els seus ciutadans de rebut de l'IBI, segons les dades publicades per l'Idescat corresponents al 2024, es pot veure que gairebé una vintena de poblacions de l’àrea central tenen un preu superior al de la mitjana de Catalunya.
Un rànquing que a escala general encapçala la població maresmenca de Santa Susanna (1.762 euros de mitjana per rebut); seguit de Cabrera de Mar (1.401) i que en tercera posició hi té un municipi de l’àrea d’influència de Regió7, el de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat Nord), amb un preu mitjà de 1.244 euros. També entre els 20 primers del rànquing català hi ha Collbató (Baix Llobregat Nord) i Bolvir (Cerdanya) amb un preu mitjà del rebut de l’IBI el 2024 de 914 i 908 euros, respectivament.
Segons les dades fetes públiques ara per l’Idescat, el preu mitjà d’aquest impost al conjunt de Catalunya (que es calcula a partir de la xifra de recaptació global dividida entre el nombre total de rebuts girats per cada ajuntament) va ser el 2024 de 523 euros per finca urbana que tributa. Partint d'aquesta referència, a banda dels tres esmentats, de l’àrea de Regió7 estan per sobre Abrera, Igualada, Martorell, Masquefa, Sant Fruitós de Bages, Sant Quirze Safaja, la Pobla de Claramunt, Ger, Prats i Sansor, Prullans, Sant Salvador de Guardiola, Castellterçol, Sallent, Santpedor i Calders.
L'estat de les capitals
A banda d'Igualada, que és la que es troba en posicions més altes, la següent capital de comarca amb el rebut d'IBI més car, malgrat l'ajustament a la baixa que es va començar a aplicar el 2021, és Moià (una mitjana de 466 euros), seguit ja de Manresa (452). Malgrat que la Cerdanya és la comarca on aquest impost s'ha encarit més dins de l'àrea d'influència de Regió7, la seva capital, Puigcerdà, té encara un preu mitjà (397 euros) lluny del conjunt de Catalunya. La capital més 'econòmica' des d'aquest concepte (i amb dades del 2024), és la Seu d'Urgell (130 euros de mitjana del cost del rebut). Solsona (372 euros) i Berga (327) estan en un terme mitjà.
Un dels impostos amb més marge
L’IBI és un impost de titularitat municipal i d’exacció obligatòria. La normativa preveu tres tipus de béns immobles: urbans, rústics i de característiques especials, com poden ser les autopistes i túnels de peatge, les preses i centrals hidroelèctriques, els aeroports de caràcter comercial, els parcs eòlics i els camps solars. L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles en els termes que estableix el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari. La gestió d'aquest tribut és competència dels ajuntaments amb el suport de l'administració estatal, especialment en els municipis amb mitjans escassos. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, al qual s’aplica un coeficient que aprova i aplica cada ajuntament. De fet, s’ha convertit en el tribut que permet incidir més en el grau d’increment de recaptació. L’IBI és uns dels impostos que més marge d’actuació ofereix. La normativa facilita que apliquin uns increments de valor als immobles que van des del 0,4% fins a l’1,1%, basant-se en la referència cadastral que fixa el ministeri d’Hisenda.
