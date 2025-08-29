Avinyó viurà una Festa Major amb actes per a tots els públics
Buhos serà el cap de cartell dels concerts d'una celebració comprimida en quatre dies
Redacció
Avinyó viurà, del 19 al 22 de setembre, la seva Festa Major, amb una vintena d'actes comprimits en quatre dies. Hi haurà activitats per a tots els públics i la música i la cultura popular hi jugaran, com és habitual, un paper molt important.
La Festa Major donarà tret de sortida amb una vesprada darrera l’església i un sopar popular a la Plaça Major que anirà seguit de l’obertura de Festa Major i l’esperat correfoc. La nit culminarà amb un concert i DJ al Pavelló. Dissabte serà el plat fort. El matí començarà amb una ballada de sardanes i el concurs de paelles. Al migdia, hi haurà la presentació dels equips de futbol i el gran dinar popular que cada any omple tot el Passeig. A la tarda, torn per la baixada d’andròmines, i al vespre el Grup de Teatre d’Avinyó presentarà l’obra «No et vesteixis per sopar». Ja a la nit, ball amb Mil·lènium a la Polivalent, i el concert al pavelló. Enguany, els grups SDP i Buhos seran els caps de cartell, i tancarà la nit DJ Pitu. Les entrades d’aquest darrer concert són gratuïtes, però s’han d’adquirir a través de l’app Tramit per qüestions d’aforament.
Diumenge hi haurà el concurs de pintura ràpida i dibuix infantil, i també el torneig de partides ràpides d’escacs. A les onze, començarà la XXVII Trobada Gegantera a la Plaça Major, on la colla local rebrà als geganters de Sant Vicenç de Torelló, Balsareny, Vilassar de Dalt, Castellbell i el Vilar, Sant Julià de Cerdanyola i Vallfogona del Ripollès. Paral·lelament, se celebrarà la Missa de Festa Major. A la tarda, espectacle familiar i cap al vespre concert i ball amb l’Orquestra Montgrins. DJ Rutxo i DJ Pontti tancaran la nit al Local Catalunya. Per tancar la festa, dilluns hi haurà un concert-vermut i després de dinar cafè-ball. A la tarda es clourà la Festa Major amb un espectacle familiar a la Plaça.
