Un conte animal, però verídic, amb Navàs d'escenari
Granja Natura de Navàs ha editat un llibre en què narra en llenguatge infantil com han arribat alguns dels exemplars al centre, vicissituds que ajuden a explicar problemàtiques i perills que envolten la relació amb la fauna
Redacció
Duqueta i Hèrcules podrien ser noms de personatges de conte. I, de fet, ara ho són. Tot i que també són ben reals, i amb sengles històries al darrere igual d’autèntiques, i prou emocionants i emotives perquè ara siguin explicades a través d’un llibre de format infantil i que les famílies les coneguin. No volen ser relats alliçonadors, però sí que, a banda d’entretenir serveixin per educar i sensibilitzar sobre la realitat que envolta un component de la societat que cada cop està agafant més protagonisme, la de la relació amb els animals.
La Duqueta i l’Hèrcules són, respectivament, un gran duc (bubo bubo) i una tortuga sulcata (centrochelys sulcata). Són dues de les nombroses espècies que tenen acollides i que es poden conèixer en un dels centres d’apropament a la natura que hi ha a la Catalunya Central, i en aquest cas concret al Bages: Granja Natura de Navàs. Un espai per on al llarg de l’any passen centenars d’alumnes de centres escolars, i també casals i famílies, per gaudir de la descoberta i el contacte directe amb la variada fauna que hi ha trobat refugi, situat en una finca boscosa pròxima a la zona del Mujal.
Els seus responsables han pensat ara que es podia anar encara un pas més enllà i que, a banda de l’apropament que faciliten i el coneixement que en difonen a través de les visites guiades, els seus animals tenen històries prou potents per fer-ne un llibre-conte. Un repte que ja és una realitat.
Es tracta d’una obra autodidacta i autoeditada (de tapa dura), escrita pels mateixos que fan guiatge en aquest espai i vistosament il·lustrada amb nombroses imatges dels seus veritables i reals protagonistes, els animals (fotografies que van fer i els han proporcionat l’equip de @LaKanallaenRuta).
A banda de la Duqueta i l’Hèrcules, han escollit també per a aquest ‘Històries de Granja Natura’ l’Olivia (una òliba), el Fajol (un senglar); el Tic, el Tac i el Tuc (tres emús); el Cooper (un guacamai); i la tortuga mediterrània.
El llibre té una estructura atractiva i original perquè, d’entrada, es relata amb un llenguatge proper als infants les històries (verídiques) que han dut a cadascun d’aquests protagonistes a ser acollits a Granja Natura. I, a continuació, aquesta mateixa història ‘de conte’ dona peu a explicar situacions que es produeixen en la tinença d’aquests animals, o perills i amenaces que els han anat en augment en els seus espais naturals.
Accidents i regals poc adequats
Per exemple, de la Duqueta s’explica que era una au de falconeria, acostumada a gaudir dels vols de caça amb qui era el seu propietari. Fins que un mal dia no va retornar d’aquest enlairament i una família la va trobar ferida, després d’haver topat amb un cable d’alta tensió que li va deixar greus seqüeles per mantenir aquella habilitat innata (l’accident li va malmetre l’ala esquerra).
Així, el llibre aborda la problemàtica dels perills que afronten especialment les grans aus, derivats sobretot de l’activitat humana, com són les electrocucions, els enverinaments, els atropellaments i la destrucció d’hàbitats.
En el cas de l’Hèrcules, va ser un regal (una tortugueta en aquell moment) per a un infant de 9 anys, que 15 anys més tard s’havia convertit en un exemplar gegantí que gairebé no passava per la porta del menjador, ja que és una espècie que pot arribar als 100 quilos... i a viure fins a 100 anys! La que n’era la família propietària, veient que per la seva evolució casa seva no era el lloc més adequat, li va buscar una nova llar, que van trobar a Granja Natura. En el llibre-conte s’exemplifica amb aquest cas la problemàtica que s’ha generat en els últims anys amb la moda de la compra o regal d’espècies exòtiques com a mascotes, que en molts casos acaben després amb abandonaments.
No vol ser un llibre ‘edulcorat’, ben al contrari. Vol reflectir un seguit de circumstàncies que envolten la realitat de la fauna. Un dels casos exemplars és el del Fajol. El senglar va arribar al centre de la mà d’algú que el va trobar perquè havia quedat sense mare als boscos de Collserola amb pocs dies de vida. Fins i tot, el van haver d’alletar amb biberons per mantenir-lo amb vida, i ara ja és un exemplar robust i actiu i un dels molts atractius de Granja Natura. Tanmateix, un cop narrada la seva història, en el llibre també s’explica que el porc senglar s’ha convertit en un problema important a Catalunya per la seva sobrepoblació, i que calen mesures combinades per assolir-ne l’equilibri.
L’Olivia, una òliba nascuda en captivitat, però rebutjada per a la falconeria perquè va néixer amb una malformació a l’esquena; o el cas del Cooper, un guacamai a qui el seu propietari va acabar buscant una nova llar (que ha acabat sent Granja Natura) perquè l’au va experimentar un excés de gelosia en la relació amb el seu antic cuidador, són altres curioses i verídiques històries que s’hi recullen amb aquests personatges animals com a protagonistes.
Per arrodonir el to didàctic i sensibilitzador, el llibre es completa amb un seguit de recomanacions sobre què cal fer si es troba un animal salvatge ferit, o com intervenir quan algú troba un pollet o ocell a terra, des de com capturar-lo fins a quins centres acreditats cal dur-lo. ‘Històries de Granja Natura’ està a la venda al mateix centre i es pot adquirir durant les visites.
Suport econòmic i sensibilització
Alba , biòloga de Granja Natura i una de les creadores del llibre, destaca que ‘Històries de Granja Natura’ neix de «la necessitat de donar veu als animals que viuen al nostre centre d’acollida. Cada pàgina recull les vivències dels residents més emblemàtics, convertint-los en protagonistes d’un relat que va molt més enllà de la simple convivència amb ells: és una invitació a reflexionar sobre la relació que tenim amb els animals i la responsabilitat que comporta tenir-ne cura».
El projecte, exposa, s’ha fet amb un doble objectiu. D’una banda, recaptar fons «per garantir l’alimentació, les cures i el benestar dels animals que viuen amb nosaltres, ja que el centre no rep cap mena de subvenció pública i es manté exclusivament gràcies a les visites que es fan per a famílies com escoles». De l’altra, el llibre vol ser «una eina de conscienciació i educació: sensibilitzar sobre la tinença responsable de mascotes i posar en valor la importància de preservar la fauna autòctona, que forma part de la nostra identitat i del nostre entorn natural».
En aquest sentit, reitera que amb aquesta obra, «pretenem que els lectors coneguin les històries personals de cada animal i, al mateix temps, que descobreixin la realitat que s’amaga darrere l’abandonament i la manca de responsabilitat, així com de la problemàtica que enfronta cada espècie al seu hàbitat natural. Cada exemplar venut és una ajuda directa per continuar cuidant-los i una petita llavor de canvi en la manera com entenem el respecte cap als animals».
