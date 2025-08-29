Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desenes de cigonyes, vigilants improvisades del trànsit a Sant Fruitós

Un nombrós grup d'aus reposa sobre els fanals de trams de la C-16 i la C-16c

Cigonyes sobre els fanals al polígon de Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages

Cigonyes sobre els fanals al polígon de Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages / David Caballero

Andrea Izquierdo

Sant Fruitós de Bages

Un grup de cigonyes migratòries ha deixat una imatge inusual a l'entorn del polígon Sant Isidre, a Sant Fruitós del Bages. En circular per la rotonda que connecta la C-16c amb la C-16són molts els conductors qui aquest divendres al vespre s'han trobat una peculiar estampa: exemplars d'aquestes aus a sobre dels fanals.

Els camps agrícoles de la zona s'han omplert d'un nombrós grup d'exemplars i algunes s'han posat sobre els pals de llum, com si vigilessin els cotxes que circulen per les transitàdes vies. Els qui les han pogut veure han gaudit d'una imatge poc habitual, com si les els acompanyessin en el trajecte. Com a mínim, en el tram santfruitosenc. Amb la posta de sol de fons i Montserrat embellint encara més l'estampa, els qui han tingut la sort de passar-hi, han pogut gaudir d'una imatge de postal.

