Rescaten en helicòpter una dona que donaven per desapareguda a Talamanca
Els Bombers asseguren que la dona ha estat localitzada amb vida i ha estat evacuada
Redacció
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han rescatat en helicòpter una dona que donaven per desapareguda, tal com havia alertat una familiar, en una zona boscosa de Talamanca, a prop del mirador de la Rasclosa. L'operatiu s'ha activat a primera hora d'aquesta tarda, pels volts de les 3 h i han acabat localitzant la dona en una zona pròxima al riu Llobregat.
Fonts dels Bombers asseguren que la dona ha estat localitzada amb vida i ha estat evacuada.
