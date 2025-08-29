Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten en helicòpter una dona que donaven per desapareguda a Talamanca

Els Bombers asseguren que la dona ha estat localitzada amb vida i ha estat evacuada

El recorregut que ha fet l'helicòpter dels Bombers

El recorregut que ha fet l'helicòpter dels Bombers / Arxiu Particular

Redacció

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat en helicòpter una dona que donaven per desapareguda, tal com havia alertat una familiar, en una zona boscosa de Talamanca, a prop del mirador de la Rasclosa. L'operatiu s'ha activat a primera hora d'aquesta tarda, pels volts de les 3 h i han acabat localitzant la dona en una zona pròxima al riu Llobregat.

Fonts dels Bombers asseguren que la dona ha estat localitzada amb vida i ha estat evacuada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents