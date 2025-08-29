Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sallent celebrarà la seva Festa Major més tard que els darrers anys

Els actes de l'onze de setembre, que servien habitualment per cloure la celebració, aquest any donaran el tret de sortida

El Dimoni de Sallent donarà el tret de sortida a la Festa Major

El Dimoni de Sallent donarà el tret de sortida a la Festa Major / Ajuntament de Sallent

Lluc Grandia

Sallent

Sallent ja escalfa motors per celebrar la seva Festa Major, que enguany tindrà lloc de l’11 al 15 de setembre, amb activitats prèvies el cap de setmana del 6 i 7 de setembre. Enguany, la celebració, que tindrà una quarantena d'activitats, serà més tardana, ja que en els darrers anys començava a principis de setembre i finalitzava, precisament, amb els actes de la Diada, el dia 11. Això es deu a que enguany, el segon cap de setmana de setembre -quan es fan habitualment el gruix dels actes- cau més tard que la Diada, fet que passa un cop cada molts anys.

Malgrat que és una festa que, segons fonts municipals, busca consolidar-se i presenta poques novetats, enguany s'han passat al cap de setmana de la Prèvia alguns actes que, habitualment, es feien durant els dies de Festa Major. Concretament, la Competició de canoes al riu Llobregat, que enguany arriba a la 12a edició i es farà el dia sis, i el concurs de paelles. L'onze de setembre, que cau en dijous, tindrà l'acte institucional i l'actuació dels Castellers de Santpedor.

Enguany, el pregó de la Festa Major es farà el divendres 12 de setembre, després de l’Esvalotada i la repicada de campanes de Festa Major amb el Dimoni de Sallent. Anirà a càrrec de l'Associació Sallentina de Cultura Física (avui en dia més coneguda pel Club Natació Sallent), que enguany fa 100 anys.

Entre les propostes més destacades del cap de setmana gros hi ha l’audició de sardanes i el Frikibingo júnior, el dissabte; La ballada dels Gegants i Nans de Sallent o la competició de petanca, el diumenge; I la festa de l’escuma, la cantada d’havaneres o el tradicional castell de focs, que tancaran la festa al dilluns.

La música serà un dels grans atractius de la festa. Divendres actuaran el tribut Los Mejores i el discjòquei Mon DJ, dissabte serà el torn de l’Orquestra Welcome Band i el cap de cartell de la Festa Major, Miki Núñez. Diumenge tocarà l’Orquestra Montecarlo.

Concurs de cartell

El cartell i la portada de la Festa Major 2025, titulat Esclat, és obra de Jordi Cirera, guanyador del II Concurs de Portada i Cartell de la Festa Major, organitzat per l’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sallent.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents