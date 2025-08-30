El Bages ha perdut en sis dècades el 30% de sòl agrícola, que ha passat a ser sobretot bosc
Un estudi de la Diputació comparant el paisatge actual amb el de la dècada dels 60 apuntava que a la comarca s’havien deixat de conrear més d’11.000 hectàrees
El president Salvador Illa posava el focus aquest divendres, en el discurs d’inici del nou curs polític, en la gestió forestal, després d'un estiu amb grans incendis a Espanya, però també amb alguns d’importants a Catalunya i el sud d'Europa. Entre els eixos que marcava en destacava un, el «canvi de mentalitat» sobre la política en matèria forestal. Illa es mostrava contundent amb el context i la situació a Catalunya i afirmava que «hi ha massa bosc, molt més que fa uns anys, hem de decréixer en massa forestal». El president xifrava en un 65% de la superfície total de Catalunya que està ocupada per boscos.
En aquest sentit, un estudi que va elaborar fa tres anys la Diputació de Barcelona apuntava directament en aquesta línia a les comarques de l’àrea central que formen part d’aquesta província. Una dada clara i contundent que aportava: el Bages ha perdut en sis dècades un 30% de la seva superfície agrària amb més d’11.000 hectàrees que s’han deixat de conrear. Per contra, n’ha guanyat d’urbana i sobretot de forestal, que en el moment de la publicació de l’anàlisi era un 10% superior a la que hi havia a final de la dècada dels 50.
L’estudi, elaborat pel programa BCN Smart Rural a tota la demarcació de Barcelona, feia una comparativa entre el paisatge que hi havia el 1956 i el que teníem el 2018, i assenyalava ja la necessitat de revertir la situació amb polítiques de gestió dels boscos i amb la recuperació de conreus i pastures per evitar l’elevat risc d’incendi que suposa tenir una massa forestal cada cop més compacta i continuada.
L’estudi constatava que és una tendència generalitzada en el conjunt del territori, on només 78 dels 311 municipis de la demarcació (el 25%) tenien ja en aquell moment un paisatge en mosaic, o sigui, un paisatge discontinu i equilibrat amb conreus, pastures i bosc, que és el que es considera menys procliu als incendis.
Com més lluny d’aquest equilibri, més risc d’incendi, sobretot si es tracta de municipis que l’estudi etiqueta com a eminentment forestals (aquells en què la superfície forestal com a mínim és el doble de gran que l’agrària). En els considerats agrícoles es dona la situació inversa, i en aquests, el risc d’incendi serà més o menys elevat segons la continuïtat que presenti la superfície no agrícola.
D’entre les comarques centrals de la demarcació, només l’Anoia es mantenia en aquest equilibri, tot i que cada cop tendia cap a un major predomini forestal com ja hi ha a la resta. Encara, però, mantenia un predomini de municipis en situació de mosaic, que suposaven el 42% del total, respecte del 39% de forestals i el 15% d’agrícoles, mentre que Igualada s’inclou en el paràmetre de sòl urbanitzat. Com a referència, a final de la dècada dels 50 del segle passat, es mantenien dins un paisatge equilibrat 6 de cada 10 municipis de la comarca.
La tendència cap a la forestació es veu clarament al Bages, que segons aquell estudi ha doblat el nombre de municipis considerats bàsicament forestals, que el 2018 ja n’eren 21, mentre que la superfície agrícola només era predominant a Sant Fruitós i a Santpedor; mentre que Navarcles, Callús, Manresa, Sant Joan, Artés, Fonollosa i Sallent estaven en una situació de mosaic (el 1956 eren 14 municipis).
Menys canvi al Berguedà i el Moianès
El paisatge del Moianès i del Berguedà encara és més boscós que al Bages i l’Anoia, però ja ho era predominantment fa 60 anys, i no hi ha hagut una evolució tan marcada.
Els deu municipis del Moianès ja tenien en aquell moment segons l’estudi un paisatge eminentment forestal, mentre que fa sis dècades, l’Estany, Collsuspina i Moià encara es trobaven en una situació de mosaic. I el mateix passa al Berguedà, on la superfície ja és eminentment forestal en 8 de cada 10 poblacions. Ni ara ni el 1956, ni el Moianès ni el Berguedà no tenien cap municipi amb un paisatge predominantment agrícola, si bé en aquesta darrera comarca n’hi havia cinc amb una situació de mosaic, mentre que ara només n’hi ha quatre.
L’estudi constatava que els municipis on hi ha hagut més incendis durant les dues primeres dècades d’aquest segle són bàsicament forestals, i el Bages va ser la comarca més afectada de la demarcació en la segona dècada, amb 5.442 hectàrees cremades, seguida de l’Anoia, amb 3.565. Tanmateix, a l’altre extrem hi havia el Berguedà que, tot i tenir una superfície encara més gran de massa forestal, havia estat en aquell període de les comarques menys castigades, amb 450 hectàrees. I és que en aquesta comarca, juntament amb Osona, és on hi ha un major nombre d’explotacions ramaderes en règim extensiu o mixt, la qual cosa ajuda a evitar el risc d’incendis perquè és una de les mesures que més contribueix a reduir la càrrega de combustible al sotabosc.
Cap a un nou model
Precisament, en el discurs d’Illa d’aquest divendres incidint en la situació dels boscos deia que «hem de gestionar els boscos de manera distinta, per això apostem per l'activitat econòmica en el territori», tot i admetre que «no serà un canvi immediat»
Un dels plans que ja s'ha presentat i que va avançar El Periódico (del mateix grup que Regió7) és una col·laboració entre el departament de Territori i Bombers per generar espais oberts (prats, pastures, matolls) que siguin útils per a fer prevenció i evitar grans incendis i, alhora, fomentar la biodiversitat lligada a aquests ecosistemes, molt delmada.
