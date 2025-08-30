Cardona recordarà els germans Escasany amb una placa a l’edifici que du el seu nom i pregó dels besnets
Ramon i Manuel Escasany, que van fer fortuna a l’Argentina, van ser els mecenes que van pagar fa un segle l’edifici de l’escola, que actualment és seu de la de música
Cardona deixarà constància de la importància que va tenir per al municipi la construcció, ara fa just un segle, de l’edifici de les antigues escoles Escasany, que actualment és la seu de l’Escola Municipal de Música-Musicant. I també de les dues persones que van fer possible, posant-hi els seus diners, que el poble disposés d’aquell equipament tot just en el primer quart del segle XX, Ramon i Manuel Escasany. Germans que, tot i viure en aquell moment a milers de quilòmetres de distància de la seva vila natal, en van sufragar l’obra, la qual cosa va fer que, també ara fa un segle, fossin nomenats Fills Il·lustres de la vila ducal.
Serà en el marc dels actes previs de la festa major d’enguany que Cardona retrà aquest homenatge i tindrà aquest record, i ho farà amb la presència de dos descendents dels germans Escasany. En concret, el 10 de setembre tindrà lloc un esdeveniment especial, en el qual es farà la descoberta d’una placa pel centenari de la construcció de les escoles, a les 7 de la tarda, commemoració que precedirà el pregó institucional al saló de sessions de l’ajuntament, que enguany pronunciaran Sara Argañaraz Escasany i Daniel Escasany, besnets dels germans mecenes.
Mecenes des de l'Argentina
Ramon i Manuel Escasany van néixer el 1862 i 1869, respectivament, en un pis de lloguer situat als Quatre Cantons, al número 2 del carrer de Graells, més conegut com a Cal Buffau o cal Guarnicioner. Tot i que només hi van passar una part de la infantesa, ja que després van marxa a Sallent i posteriorment van emigrar a l’Argentina, sempre van dur Cardona al cor i a la memòria cap.
A l’Argentina van fer fortuna amb la fundació de Casa Escasany, que es va convertir en la rellotgeria i joieria més important de Llatinoamèrica. La varietat i diversitat de productes oferts, afegides a innovadores campanyes de màrqueting i venda per correu postal, van fer de l’establiment situat al carrer Perú, xamfrà amb Rivadavia, referència obligada a la ciutat de Buenos Aires. L’any 1912, Casa Escasany facturava més de quatre milions de dòlars i donava treball a 182 treballadors. De la seva botiga principal en sortien cada dia entre 75 i 80 comandes, que eren repartides per la ciutat amb tres vehicles. I l’any 1917, el nombre de clients per a la capital fou de 265.492. Des del 1906 eren proveïdors de la casa reial espanyola, per Reial decret del 2 d’abril.
Davant la necessitat de Cardona de disposar d’una escola en condicions, els germans Escasany s’hi van implicar de ple econòmicament i en van sufragar els costos. El dimarts 16 de setembre de 1924 és la data oficial d’arrencada del projecte de l’edifici. Aquell dia es procedia a la cerimònia de benedicció i col·locació de la primera pedra, tot coincidint amb la Festa Major. Dies després, el 27 de setembre, Cardona era visitada per Ramon Escasany en companyia de la seva esposa i filla. Tot i diverses vicissituds i l’aparició d’alguns esculls, va ser un procés rodó, ja que just un any després d’aquesta visita, era Manuel Escasany qui tornava a Cardona per lliurar formalment les claus del nou edifici, ja acabat. Aquest mateix dia tots dos germans van ser nomenats fills il·lustres de Cardona i se’ls va dedicar el carrer del Mercat, que, a partir de llavors, ha quedat com el carrer Escasany.
Aquell edifici va continuar com a centre educatiu durant mig segle, fins que al curs 1974-1975 va ser substituït per l’actual escola Patrocini i va quedar en desús. Però entre el 2010 i el 2012, l’Ajuntament de Cardona va decidir fer-ne una acurada rehabilitació per destinar-la al que encara és avui, l’Escola Municipal de Música-MUSICANT.
