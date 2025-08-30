Les alcaldies del Bages es feminitzen, però encara poc
Amb els relleus que s’han produït a mig mandat, la comarca ha guanyat una batllessa més, fins a un total de 7, però el rècord va ser en l’anterior, amb 9, i encara hi ha 13 ajuntaments que mai no han tingut cap dona al capdavant
Lluïsa Aliste va agafar el 21 de juliol passat la vara d’alcaldessa de Cardona de mans de qui havia ocupat aquest càrrec durant els últims 14 anys, Ferran Estruch. Amb ella es completava una sèrie de tres relleus a mig mandat en Ajuntaments del Bages. L’un, a Balsareny, acordat des que es va signar el pacte de govern entre dos grups municipals després de les eleccions del 2023. Els altres dos, al Pont de Vilomara i Cardona, imprevistos i per renúncia dels seus titulars inicials.
El fet és que aquests tres relleus fan que ara mateix la comarca tingui el nombre més alt de dones alcaldesses actives en aquest mandat. 7 en total. Tanmateix, no supera (ni tan sols iguala) el rècord absolut que hi ha hagut a la comarca, que és de 9 batllesses exercint simultàniament aquest càrrec. Va ser en la recta final del mandat passat (quan també es van produir diversos relleus), durant aproximadament un any.
Des de les primeres eleccions municipals democràtiques, al Bages hi ha hagut 182 alcaldes, només el 12% (23), dones
Aquella circumstància, però, aportava en aquell moment una altra dada rellevant i alhora significativa del pes desigual que han tingut els homes i les dones en les alcaldies. Les batllesses que hi havia en aquell moment (entre el 2022 i el 2023) al Bages, les 9 abans esmentades, eren tantes com les que hi havia hagut en la suma dels deu mandats anteriors, d’ençà del restabliment de la democràcia. Dit d’una altra manera, des de les primeres eleccions municipals del 1979 fins a final del mandat passat, a la comarca hi havia hagut 18 alcaldesses diferents, la meitat de les quals eren les que en aquell moment hi havia en actiu.
Aquest mandat va arrencar amb 6 alcaldesses als ajuntaments bagencs: Glòria Casaldàliga (Balsareny), Elisabet Hernández (Callús), Núria Casanovas (Gaià), Núria Carreras (Monistrol de Montserrat), Alba Pérez (Navarcles) i Anna Maria Llobet (Sant Salvador de Guardiola). Excepte la navarclina, que ja va exercir l’últim any del mandat passat, la resta s’estrenaven després de les últimes eleccions.
En els tres relleus que s’han produït ara a mig mandat hi han estat implicades tres dones (una en cada canvi), dues de les quals han assumit el càrrec d’alcaldessa (l’esmentada Lluïsa Aliste a Cardona, i Lídia Delgado al Pont, en el lloc d’Enric Campàs). Per contra, a Balsareny Glòria Casaldàliga feia el traspàs de la vara en mans d’Isidre Viu. Per tant, en aquest balanç de canvis s’ha guanyat una alcaldessa al Bages, situant-les a la comarca en un total de 7.
Hi ha una xifra, però, que encara és més significativa en relació amb el pes homes/dones al capdavant dels consistoris. En els 11 mandats acumulats (comptant-hi l’actual, que es tancarà d’aquí a un any), el Bages ha tingut un total de 182 alcaldes, dels quals 23 han estat dones (el 12 %) i 159 homes (el 88%). En aquests moments, no arriba a una quarta part els Ajuntaments de la comarca que estan presidits per dones (el 23,3%).
I encara una altra dada per donar més perspectiva al fet que, malgrat que ara coincideixen 7 batllesses al Bages i que en l’anterior van ser 9 (la màxima coincidència en mandats anteriors havien estat cinc), s’està lluny encara d’una certa paritat. Dels 30 ajuntaments que hi ha a la comarca, gairebé la meitat (13) encara no han estat mai presidits per una dona (sense comptar que hi hagi hagut alguna alcaldessa accidental que hagi fet una substitució temporal). En aquest mandat s’han estrenat Callús, Gaià i el Pont de Vilomara.
A banda dels 7 consistoris actuals amb batllesses, dels que ara tenen alcaldes homes també han tingut dones a l’alcaldia en mandats precedents Sant Fruitós de Bages (Àdria Mazcuñan), Navàs (Maria Àngels Estruch), Sallent (Mirella Cortès), Sant Vicenç de Castellet (Glòria Torner i Adriana Delgado), Santpedor (Laura Vilagrà) , Talamanca (Rosa Verneda), Castellbell i el Vilar (Montse Badia), Mura (Montserrat Playà) i Marganell. De fet, aquest municipi, un dels més petits de la comarca, és el que hi té el rècord de batllesses, tres (Isabel Ramon, Anna Garcia i Verònica Hirano), tantes com alcaldes.
Altres municipis on hi ha hagut alguna altra batllessa a banda de l’actual són Navarcles (Maria Carme Alòs), Cardona (Maria àngela Gassó), Balsareny (Noèlia Ramírez), Sant Salvador de Guardiola (Georgina Mercadal) i Monistrol de Montserrat (Maria Àngels Queraltó). Queraltó va ser, precisament, la primera alcaldessa que va tenir la comarca. Va assumir aquest càrrec a Monistrol de Montserrat durant el mandat sorgit de les terceres eleccions municipals, les del 1987.
Mínima presència a les capitals
Quant a les capitals de les comarques de l’àrea d’influència de Regió7, actualment Judit Gisbert, a l’Ajuntament de Solsona, és l’única dona alcaldessa. A banda del de Gisbert, només hi ha un segon cas, el de Montse Venturós a Berga, que va deixar el càrrec el juliol del 2021. Són les dues úniques dones d’un total de 43 batlles que hi ha hagut des del 1979 entre Manresa, Moià, Berga, Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Solsona i Igualada.
A Catalunya, el 27,1%
Al conjunt de Catalunya només el 27,1% dels municipis catalans tenen una alcaldessa. En l’actual mandat en són 257 d’un total de 947 ajuntaments, cosa que suposa un augment respecte a les 225 alcaldesses del mandat anterior (23,7%) i és la dada més alta des de la restauració de la democràcia. Amb tot, gairebé la meitat dels consistoris encara no ha estat governat per una dona (54,5%) en cap moment des del 1979. L’àmbit metropolità és on històricament hi ha hagut més dones alcaldesses, ja que el 17,40% del total d’alcaldies han estat assumides per dones.
Mataró (Maresme) és el municipi de més població arreu de Catalunya on una dona mai ha aconseguit la vara d’alcaldia, seguit de Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
Per mida, en l’actual mandat, un 27,1% del mig miler de municipis que tenen menys de 5.000 habitants està regit per una dona, una xifra que està just a la mitjana. Per la banda baixa, es troben els consistoris d’entre 10.000 i 20.000 habitants (26,7%) i els que oscil·len entre els 20.000 i els 50.000 (19,5%).
En la resta de franges, les dones se situen en el 30% o per sobre, és a dir, en els que tenen o bé entre 5.000 i 10.000 persones, o entre els municipis amb més de 50.000 habitants.
